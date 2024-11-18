Україна наростила випуск 'Нептунів' і розробила нові ракети-дрони – Умеров

Масштабується серійне виробництво крилатих ракет Р-360, підкреслив Рустем Умеров.

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Україна нарощує виробництво ракет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook/rustemumerov.ua

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У 2024 році Україна виробила 100 ракет

Розробляються нові ракети-дрони

Україна нарощує власне виробництво далекобійних ракет, заявив міністр оборони України Рустем Умеров.

"Ракетна програма. Працюємо. Важлива зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорили плани на 2025 рік, ключові напрямки співпраці та розвиток галузі", - написав він у Facebook.

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Глава МО нагадав, що 13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії - крейсер "Москва", що "стало історичним моментом і продемонструвало силу нашого національного ракетного озброєння".

"Сьогодні ми нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", - наголосив міністр.

Також він наголосив, що розробляються нові ракети-дрони, зокрема, "Паляниця", яка є прикладом успішної співпраці держави та приватного сектору.

/ Инфографика: Главред

"Працюємо в цьому напрямку і з закордонними партнерами. Дякую кожному, хто працює на нашу перемогу над нашими українськими ракетами, які знищують ворога. Разом робимо Україну сильнішою!", - написав Умеров.

Раніше повідомлялося про те, що Україна розробила чотири види потужних ракет. Володимир Зеленський також заявив, що зараз ЗСУ є технологічно найсильнішими в Європі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що у 2025 році Україна збільшить власне виробництво. Зокрема Україна працює над укладенням багаторічних контрактів для виробництва, постачання і технічного обслуговування озброєння.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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