Таємна частина плану перемоги: стало відомо, що Зеленський попросив у союзників

В одній із секретних частин плану перемоги України, у пункті про комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, міститься вимога щодо надання Україні ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів. Про це пише New York Times із посиланням на високопосадовця США.

За словами політика, який говорив на умовах анонімності, це є "абсолютно нездійсненною вимогою".

Видання зазначає, що замість підтримки плану перемоги, який, як стверджував Зеленський, покладе край війні з Росією, президент України отримав лише "мляву риторичну підтримку".

Зокрема, як повідомляється, жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами дальнього радіусу дії військові об'єкти в глибині РФ, і жодна велика країна не підтримала запрошення України до НАТО.

Як зазначає NYT, офіційні особи США в приватному порядку "висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги".

