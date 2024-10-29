Таємна частина плану перемоги: стало відомо, що Зеленський попросив у союзників

Жодна країна не погодилася дозволити Україні бити західними ракетами по військових об'єктах в РФ.

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Зеленський попросив ракети Tomahawk / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Ключові тези із статті NYT:

Зеленський попросив ракети Tomahawk

Чиновник США назвав це нездійсненною вимогою

План перемоги не отримав очікуваної підтримки

В одній із секретних частин плану перемоги України, у пункті про комплексний неядерний стратегічний стримувальний пакет, міститься вимога щодо надання Україні ракет Tomahawk із дальністю дії 2400 кілометрів. Про це пише New York Times із посиланням на високопосадовця США.

За словами політика, який говорив на умовах анонімності, це є "абсолютно нездійсненною вимогою".

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Видання зазначає, що замість підтримки плану перемоги, який, як стверджував Зеленський, покладе край війні з Росією, президент України отримав лише "мляву риторичну підтримку".

Зокрема, як повідомляється, жодна країна не погодилася дозволити Україні обстрілювати західними ракетами дальнього радіусу дії військові об'єкти в глибині РФ, і жодна велика країна не підтримала запрошення України до НАТО.

Як зазначає NYT, офіційні особи США в приватному порядку "висловили певне обурення планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги".

План перемоги / Інфографіка: Главред

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

План перемоги України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький канцлер Олаф Шольц відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського, що стосувався надання Україні запрошення до НАТО. За його словами, питання щодо запрошення України до Альянсу "не стоїть на порядку денному".

Також відомо, що у плані перемоги президента України Володимира Зеленського є два пункти, які як і раніше, так і дотепер неохоче підтримували західні союзники, однак рішення США відіграватиме вирішальне значення у підтримці цього плану.

Крім того, повідомлялось, що Володимир Зеленський готує ще один план - він стосуватиметься кроків, які мають бути зроблені всередині України.

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