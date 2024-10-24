Шольц публічно відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського

Німецький канцлер публічно озвучив свою позицію щодо запропонованого Зеленським Плану перемоги.

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План перемоги - Шольц категоричний щодо першого пункту / Колаж: УНІАН, скріншот відео

Головні тези:

Запрошення України всередині НАТО не обговорюють

Схвалених на самітах у Вільнюсі і Вашингтоні рішень достатньо

Підтримка України не має закінчитися прямим зіткненням НАТО і РФ

Німецький канцлер Олаф Шольц у розмові з журналістами ZDF 24 жовтня відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського, що стосувався надання Україні запрошення до НАТО.

За його словами, питання щодо запрошення України до Альянсу "не стоїть на порядку денному", цитує канцлера Європейська правда.

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Шольц вважає, що "наразі немає потреби у якихось нових рішеннях" за межами тих, що були схвалені на самітах НАТО у Вільнюсі і Вашингтоні — про перспективи такого вступу Києвом.

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", – додав він.

Шольц також сказав, що реакція на повномасштабне вторгнення Росії потребує "виважених дій" з боку країн НАТО, щоб не перетворити цю агресію на прямий конфлікт Альянсу з Росією.

"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – наголосив Шольц.

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

План перемоги Зеленського - реакція Заходу

Як писав Главред, 16 жовтня президент Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план перемоги України, що складається з п'яти основних пунктів. Цей документ передбачає: запрошення до НАТО; оборону країни; стримування агресії з боку Росії; розвиток економічного потенціалу; зміцнення міжнародного авторитету України.

Втім невдовзі зʼявилась і критика документа. До прикладу, у США вважають, що План перемоги Зеленського "приречений на провал", але проблема в іншому - Вашингтон не говорить про це безпосередньо президенту, поділився в коментарі The Economist український високопосадовець.

Пізніше видання Politico опублікувало статтю із посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці про те, що нібито сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Це - США, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина.

Також зʼявилась інформація, що Шольц не підтримує центральні пункти плану перемоги Зеленського, тому що побоюється ескалації.

Сам Зеленський вважає, що за умови реалізації цього плану війну можна буде завершити не пізніше 2025 року.

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