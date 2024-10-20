Чекають реакції США: коли союзники приймуть рішення щодо плану перемоги України - AP

Наразі план перемоги України викликає неоднозначну реакцію західних союзників, однак все може змінитися у найближчі тижні.

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Реакція США буде ключовою для підтримки плану перемоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

У плані перемоги президента України Володимира Зеленського є два пункти, які як і раніше, так і дотепер неохоче підтримували західні союзники, однак рішення США відіграватиме вирішальне значення у підтримці цього плану.

Як пише видання Associated Press, саме офіційне запрошення України в НАТО та дозвіл на використання західного далекобійного озброєння для ударів по території країни-агресора Росії викликає неоднозначну реакцію у світових лідерів.

Аналітики переконані, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена навряд чи буде приймати рішення до виборів, які відбудуться у Штатах 5 листопада.

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"Здається, зараз вони дуже мало роблять і чекають виборів... Багато стратегії житиме або помре у Вашингтоні", - сказав Філліпс О’Брайен, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Представлений план зараз стає предметом уваги не для Байдена та його адміністрації, а для його наступника. Хоча ще незрозуміло, як його сприйме майбутній президент США.

При цьому сам план Зеленського аналітики називають кроком у правильному напрямку для військових зусиль України, не зважаючи на те, що він досить амбітний.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Реакція заходу на план перемоги України

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц один з перших відреагував на українських план перемоги. Він, як пише BILD, не підтримує центральні пункти плану, тому що побоюється ескалації.

Натомість у Штатах виявилися більш рішучими - спікер Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім підтримує план перемоги Володимира Зеленського.

Раніше сам Володимир Зеленський заявив, що реакція на план перемоги точно така сама, як на Patriot чи F-16. Але попри це Україна повинна його втілити у життя, адже це єдиний спосіб вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що йому потрібно закінчити.

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