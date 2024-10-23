Зеленський готує ще один план на час війни: про що йдеться

Новий план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

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Володимир Зеленський готує ще один план на час війни / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Офіс президента

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У чому суть нового плану на час війни

Коли буде презентовано документ

Нещодавно президент України представив План перемоги у Верховній Раді та західним лідерам. Тепер Володимир Зеленський готує ще один план - він стосуватиметься кроків, які мають бути зроблені всередині України.

Як пише ВВС Україна, Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції, які допомогли б країні вистояти в умовах війни з Росією. Документ стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах, таких як ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

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"Президент уже дав доручення щодо розробки цього плану", - повідомило джерело в команді Зеленського.

Зазначається, що ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента.

​Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред ​

Документ мають підготувати і представити українцям до кінця року.

"Мета - зробити все можливе, щоб зберегти єдність і досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - пояснив співрозмовник.

План перемоги Зеленського - останні новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Президент розповів американським політикам про свій План перемоги.

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

План перемоги, крім п'яти відкритих пунктів, включає засекречені додатки. Україна закликає надати допомогу відповідно до таємних частин Плану перемоги в найкоротші терміни.

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

Як пише Associated Press, поки ніхто з партнерів не дав жодних ознак того, що підтримає цю стратегію Зеленського.

Сам Зеленський порівняв реакцію партнерів у США та Європі на План перемоги з обговореннями поставок Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16 у минулому, від яких на Заході спершу відмовилися, але потім поступово дійшли згоди в цьому питанні.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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