План перемоги та виробництво зброї: Зеленський розкрив деталі візиту до Ісландії

У планах президента України - зустрічі з прем'єр-міністрами низки країн Північної Європи.

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Володимир Зеленський прибув із візитом до Ісландії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Pixabay/PublicDomainPictures

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Ісландії в понеділок, 28 жовтня.

Глава держави повідомив у своєму Telegram про те, що візьме участь у роботі саміту Україна - Північна Європа.

При цьому в планах президента України - зустрічі з прем'єр-міністрами низки країн Північної Європи.

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"Уперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа і проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що він планує обговорити підтримку Плану перемоги та питань, в яких взаємовигідна співпраця може бути найбільш результативною: "Фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів".

/ Инфографика Главреда

"Країни Північної Європи - наші принципові та рішучі союзники, а майданчик Україна - Північна Європа - один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Остін раптово прибув до Києва. Цей візит стане для Остіна також моментом "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США і України за останні два з половиною роки війни.

Як повідомляв раніше Главред, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну. Це вже її восьмий візит в Україну. За її словами, країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Ентоні Блінкен з главою МЗС Британії прибули в Україну. Вони пообіцяли підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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