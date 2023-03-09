Відносини з РФ можуть змінитися: Орбан здивував новою заявою - Bloomberg

Прем'єрміністр Угорщини не виключає, що відносини його країни і РФ можуть не відновитися.

Орбан заговорив про зміну відносин з РФ / Колаж фото УНІАН

Скандальний прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні потрібно задуматися про те, якими будуть відносини з Росією в майбутньому. Він не виключив, що їх доведеться переглянути. Про це повідомляє Bloomberg.

Орбан не виключає, що Угорщині доведеться пристосовуватися до того, що її відносини з РФ можуть не відновитися.

"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально ... Ось чому зовнішня і економічна політика Угорщини повинна серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років", - сказав Орбан.

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Варто відзначити, що така заява прозвучала перед поїздкою Орбана до Києва. Однак поки неможливо спрогнозувати те, чи стане це кроком до політичного повороту.

Як Угорщина підіграє агресору Росії

Угорський прем'єр Віктор Орбан на один з футбольних матчів збірної Угорщини прийшов у шарфі із зображенням карти "Великої Угорщини". На шарфі українське Закарпаття було зображено як частину Угорщини. Причому Орбан навіть не вибачився за свій "вчинок".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив з, мовляв, "заявою" в якій закликав президента США Джо Байдена і главу Кремля Володимира Путіна провести перемовини щодо завершення війни проти України. Примітно, що Сіяйрто фактично закликав до перемовин без участі Києва і зіграв на руку пропаганді Кремля.

Більше того, Сійярто нещодавно їздив, мовляв, "поговорити про мир в Україні" до голови Білорусі Олександра Лукашенка. Про те, що Лукашенко нічого не вирішує і надав територію своєї держави для нападу Росії на Україну, в Будапешті нічого не сказали.

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