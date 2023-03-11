Наступ ЗСУ не за горами: Україна виграє час у Бахмуті — Сирський

ЗСУ ламають плани ворога і змушують відмовитися від просування вперед, підкреслив Олександр Сирський.

Олександр Сирський / сухопутні війська ЗСУ

Героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед, заявив командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу, передає прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"Для оборони Бахмута залучені сили і ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани і змушують відмовитися від просування вперед", — підкреслив генерал-полковник.

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Він упевнений в тому, що справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають Східний фронт, і "не шкодуючи ні себе, ні ворогів завдають йому максимальних втрат".

/ Сухопутні війська ЗСУ

"Необхідно виграти час для накопичення резервів і початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", — пояснив командувач Сухопутними військами.

Додамо, що Сирський постійно стежить за оперативною обстановкою на фронті і вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем.

/ Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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