Наступ ЗСУ не за горами: Україна виграє час у Бахмуті — Сирський

Героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед, заявив командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу, передає прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
"Для оборони Бахмута залучені сили і ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани і змушують відмовитися від просування вперед", — підкреслив генерал-полковник.
Він упевнений в тому, що справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають Східний фронт, і "не шкодуючи ні себе, ні ворогів завдають йому максимальних втрат".
"Необхідно виграти час для накопичення резервів і початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", — пояснив командувач Сухопутними військами.
Додамо, що Сирський постійно стежить за оперативною обстановкою на фронті і вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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