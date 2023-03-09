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Відставка уряду і дострокові вибори: у Грузії демонстранти вимагають зміни влади

9 березня 2023, 22:37
Демонстранти обіцяють не припиняти протести, поки не будуть впевнені в політичному курсі в Євросоюз.
Грузія, масові протести в Грузії
У Грузії демонстранти вимагають відставки уряду / колаж фото скріншот з відео, vestikavkaza.ru

У Грузії не вщухають масові протести, пов'язані зі скандальним законопроектом про "іноагентів". Протести продовжилися і 9 березня навіть після спроб поліції розігнати демонстрантів.

Варто відзначити, що дві вимоги, які були висунуті раніше - відкликання закону про "іноагентів" і звільнення всіх затриманих на мітингу - були виконані.

Однак у протестувальників з'явилися нові вимоги. Тепер вони хочуть негайної відставки уряду і проведення дострокових виборів. Про це повідомляє Руставі 2.

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Така вимога була висунута після того, як на сцену вийшли опозиційні політики. Демонстранти стверджують, що не припинять протести, поки не будуть впевнені в тому, що влада тримає політичний курс до Євросоюзу.

протести в Грузії
У Грузії демонстранти вимагають відставки уряду / скріншот з відео

Протестувальники включали гімн України і навіть підпалили російський прапор.

протести в Грузії
У Грузії демонстранти вимагають відставки уряду / скріншот з відео

Очікується, що нові протести продовжаться і завтра, 10 березня, в Тбілісі об 11 ранку.

Масові протести в Грузії через "російський закон"

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

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