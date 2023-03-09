Відставка уряду і дострокові вибори: у Грузії демонстранти вимагають зміни влади

У Грузії не вщухають масові протести, пов'язані зі скандальним законопроектом про "іноагентів". Протести продовжилися і 9 березня навіть після спроб поліції розігнати демонстрантів.
Варто відзначити, що дві вимоги, які були висунуті раніше - відкликання закону про "іноагентів" і звільнення всіх затриманих на мітингу - були виконані.
Однак у протестувальників з'явилися нові вимоги. Тепер вони хочуть негайної відставки уряду і проведення дострокових виборів. Про це повідомляє Руставі 2.
Така вимога була висунута після того, як на сцену вийшли опозиційні політики. Демонстранти стверджують, що не припинять протести, поки не будуть впевнені в тому, що влада тримає політичний курс до Євросоюзу.
Протестувальники включали гімн України і навіть підпалили російський прапор.
Очікується, що нові протести продовжаться і завтра, 10 березня, в Тбілісі об 11 ранку.
Масові протести в Грузії через "російський закон"
У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".
Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.
"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.
"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.
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