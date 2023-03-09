Сирський - про ситуацію в Бахмуті: ЗСУ не дали оточити місто, але обстановка дуже складна

Сили оборони України розуміють тактичне значення Бахмута для окупантів РФ і знають про плани ворога на інших ділянках фронту, сказав Олександр Сирський.

Кожен хід і рішення можуть кардинально вплинути на ситуацію в Бахмуті - Сирський / Колаж Сухопутні війська України, соцмережі

Армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку. Про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що сили оборони України продовжують обороняти Бахмут. На даний момент окупаційній армії Росії не вдалося оточити місто, але ситуація залишається дуже складною.

"Оборона Бахмута триває майже 7 місяців. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на даний момент не дали ворогові взяти місто в оперативне оточення. Але ситуація залишається дуже важкою", - розповів Сирський.

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За його словами, російські окупанти застосовують свою звичну тактику і не рахують людей. Але кількість воїнів не є головним фактором перемоги.

Також генерал додав, що ЗСУ розуміють тактичне значення Бахмута для противника і знають про плани Москви щодо інших ділянок фронту. Українські війська захищають місто, але ситуація дуже динамічна.

"Ми розуміємо тактичне значення Бахмута для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту. Сили оборони зараз продовжують захищати місто. Ситуація динамічна. Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити. Кожен день має найвищу цінність", - підкреслив Олександр Сирський.

Ситуація в Бахмуті

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжують обороняти Бахмут. Якщо окупанти Росії захоплять місто, вони підуть далі – на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак він підкреслив, що не можна допустити, щоб українські війська потрапили в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорську або Слов'янську. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав гарант.

В Інституті вивчення війни припустили, що війська Росії у разі можливої окупації Бахмута не зможуть продовжити своє просування. У ворога, ймовірно, немає для цього сил. Більшість підрозділів росіян вже задіяні на інших напрямках.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що оборона Бахмута може завершитися вже найближчими днями, заявила, що ЗСУ продовжують захищати місто. Маляр підкреслила – українські військові ведуть бої проти окупантів Росії та виснажують їхні сили у Бахмуті.

Війна Росії проти України на Донбасі: