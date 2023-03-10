ЗСУ контратакували в Бахмуті й вдарили з HIMARS по техніці ПВК "Вагнера" - ISW

Підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області.
Про це йдеться у свіжому зведенні американського Інституту вивчення війни ISW. При цьому публікуються карти бойових дій.
Незважаючи на інформацію про те, що окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута і могли захопити Дубово-Василівку (6 км на північний захід від Бахмута), також надходять дані про успішні дії ЗСУ.
Зокрема, в повідомленні йдеться про те, що українські сили вели контратаки в східній частині Бахмута, хоча експерти ISW не спостерігали ніяких візуальних підтверджень цієї інформації.
Водночас на кадрах з геолокацією, опублікованих 8 березня, видно, що російські сили досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута вздовж траси t0513.
Разом з тим повідомляється про те, що ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області і розбили деякі будівлі та кілька автобусів. Російські джерела стверджували, що в результаті удару було знищено 10 автобусів, які бойовики "Вагнера" використовували автобуси для перевезення особового складу через Південну Україну.
Бої в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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