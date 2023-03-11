"Навесні це неможливо": полковник прямо відповів, чому ЗСУ не йдуть у контрнаступ

Західні танки в першу чергу будуть застосовувати під час контрнаступу на півдні країни.

ЗСУ зараз не можуть піти в контрнаступ / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові не можуть піти зараз у контрнаступ. І справа тут не в нестачі озброєння. Активні дії неможливо проводити з іншої причини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює під Бахмутом.

Він переконаний, що найближчим часом західні танки не зможуть використовувати для звільнення Донбасу. За його даними, ЗСУ в першу чергу підуть у наступ на півдні країни.

"Є генеральний план, генеральний задум, як звільняти наші території. Думаю, що західні танки та інше ми будемо застосовувати на іншому напрямку ... Я думаю, що це буде все-таки на півдні. Це логічно, тому що Донеччина дуже складна для танкових боїв", - сказав Ільницький.

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Полковник пояснив, що в Донецькій області занадто багато балок і ярів, що і заважає веденню танкових боїв.

Але не тільки це заважає наступу українських військових.

"Зараз, навесні, це неможливо. Особливо на Донбасі. Тут дуже складні ґрунти - техніка в'язне, проїхати неможливо. Це заважає і їм, і нам проводити активні дії", - пояснив "Сокіл".

Однак він обнадіяв і заявив, що український контрнаступ почнеться вже скоро.

Контрнаступ ВСУ

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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