Бахмут - наш, але не повністю: полковник назвав території, які захопили окупанти

Бахмут оточений наполовину. Загроза повного оточення ще залишається, каже полковник Сергій Ільницький.

Росіяни захопили деякі території в Бахмуті / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині і кидають туди свої основні сили. Їм навіть вдалося захопити деякі території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює під Бахмутом.

Він зазначив, що в Бахмуті досі залишається загроза оточення міста, адже воно вже оточене наполовину. Полковник переконаний, що Україні необхідно продовжувати тримати оборону і знищувати ворога в Бахмуті.

"Втім, можу сказати, що саме в Бахмуті зараз найбільше і наших сил, і ворожих. Саме на цьому напрямку Росія несе найбільші втрати живої сили і військової техніки. Кожен день під Бахмутом ми бачимо ворога в обличчя, бачимо, як він там помирає, як знищується російська техніка. Тому цілком доцільно стримувати цих Сволот під Бахмутом. Адже якщо впаде Бахмут, ці російські сили рушать в інше місце. У нас зараз вистачає сил під Бахмутом і взагалі на цьому напрямку для того, щоб стримувати росіян", - сказав Ільницький.

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Українські військові змогли призупинити наступ росіян і навіть повернути деякі позиції. Однак окупанти змогли просунутися з боку північної оборони Бахмута і захопити українські позиції.

"Наші позиції, на жаль, ворог пройшов, і ми зазнали великих втрат. Саме з північного боку це часткове оточення і сталося. Відповідь проста, і його підтверджують навіть такі відкриті джерела як карта DeepState: центр міста Бахмут – наш. Росіяни зайняли тільки східні околиці міста, інші його частини знаходяться під контролем Збройних сил України", - розповів полковник.

Він також звернув увагу на те, що вкрай важка ситуація не тільки в Бахмуті, але і в Вугледарі, Мар'їнці і в Авдіївці. Поки ЗСУ обороняють Донбас, Україна готується до наступу на інших напрямках, каже Ільницький.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

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