УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бахмут - наш, але не повністю: полковник назвав території, які захопили окупанти

11 березня 2023, 18:31
Бахмут оточений наполовину. Загроза повного оточення ще залишається, каже полковник Сергій Ільницький.
Сергій Ільницький, ВСУ
Росіяни захопили деякі території в Бахмуті / Колаж фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині і кидають туди свої основні сили. Їм навіть вдалося захопити деякі території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює під Бахмутом.

Він зазначив, що в Бахмуті досі залишається загроза оточення міста, адже воно вже оточене наполовину. Полковник переконаний, що Україні необхідно продовжувати тримати оборону і знищувати ворога в Бахмуті.

"Втім, можу сказати, що саме в Бахмуті зараз найбільше і наших сил, і ворожих. Саме на цьому напрямку Росія несе найбільші втрати живої сили і військової техніки. Кожен день під Бахмутом ми бачимо ворога в обличчя, бачимо, як він там помирає, як знищується російська техніка. Тому цілком доцільно стримувати цих Сволот під Бахмутом. Адже якщо впаде Бахмут, ці російські сили рушать в інше місце. У нас зараз вистачає сил під Бахмутом і взагалі на цьому напрямку для того, щоб стримувати росіян", - сказав Ільницький.

відео дня

Українські військові змогли призупинити наступ росіян і навіть повернути деякі позиції. Однак окупанти змогли просунутися з боку північної оборони Бахмута і захопити українські позиції.

"Наші позиції, на жаль, ворог пройшов, і ми зазнали великих втрат. Саме з північного боку це часткове оточення і сталося. Відповідь проста, і його підтверджують навіть такі відкриті джерела як карта DeepState: центр міста Бахмут – наш. Росіяни зайняли тільки східні околиці міста, інші його частини знаходяться під контролем Збройних сил України", - розповів полковник.

Він також звернув увагу на те, що вкрай важка ситуація не тільки в Бахмуті, але і в Вугледарі, Мар'їнці і в Авдіївці. Поки ЗСУ обороняють Донбас, Україна готується до наступу на інших напрямках, каже Ільницький.

Ситуація в Бахмуті

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський зазначав, що армія України не дала окупаційним військам Росії захопити Бахмут Донецької області і взяти місто в оперативне оточення. Однак ситуація у Бахмуті залишається дуже складною. Кожен крок може кардинально змінити обстановку.

Також Сирський зазначав, що героїчна оборона Бахмута Донецької області підрозділами Збройних сил України не дає російським окупантам просуватися вперед. За його словами, тим самим Україна має можливість виграти час для підготовки весняного контрнаступу.

Повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України зуміли провести контрнаступальні дії проти російських окупантів у Бахмуті Донецької області. ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут Сергій Ільницький вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:20

Ніякого оперативного оточення в Бахмуті немає

19:11

Києва йому замало: Папа Римський не їде в Україну через дивну позиціюВідео

18:31

Бахмут - наш, але не повністю: полковник назвав території, які захопили окупантиВідео

18:30

Збирала кошти декілька років: 10-річна дівчинка передала 120 тисяч на авто для прикордонниківВідео

18:30

Скандал в Одеській області: заступник воєнкома танцював під російську попсу і поплатився

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:15

Що не любить груша: які рослини краще не садити поруч з деревом

18:10

Раптово з'являються: 5 речей, які віщують "погром" в будинкуВідео

17:52

"Замість бліцкригу - бліцутилізація": Данілов потролив провали окупантів РФВідео

17:29

Потрапив під ворожий артобстріл: на війні обірвалося життя молодого захисника з ЛьвівщиниВідео

Реклама
17:14

"Відчуваю огиду і презирство": Тополя відреагував на скандал зі стендапером ЩегелемВідео

17:02

Донька хворої на рак Заворотнюк запостила фото могильної плити

17:00

5 речей, які не можна віддавати задарма: це може обернутися бідою

16:59

"Навесні це неможливо": полковник прямо відповів, чому ЗСУ не йдуть у контрнаступВідео

16:54

Гроза авіації РФ: комплекси Patriot прикриють інфраструктуру та позиції ЗСУ – Ігнат

16:47

Що корисніше вранці - кава або чай: цікаві відомості, які здивуютьВідео

16:44

"Є до кого повертатися додому": Кіркоров приголомшив змінами в особистому життіВідео

16:40

"Роблю політичний камінг-аут": Пригожин зібрався балотуватися в президенти УкраїниВідео

16:25

"Я брехала": Селена Гомес розповіла про своє ставлення до боді-позитивуВідео

16:02

Ремонт буде найкрутішим: 4 модних кольори для фарбування стінВідео

15:58

Всесвіт нагородив красою та розумом: жінки цих знаків зодіаку зачаровують чоловіківВідео

Реклама
15:55

"Наділи мішок і поволокли": зрадник Медведчук влаштував плаксиве шоу на росТБВідео

15:46

Секретний інгредієнт: Netflix покаже документальний фільм про борщ

15:46

Цю помилку повторюють майже всі: що ми забуваємо зробити з яйцями перед приготуванням

15:41

Який манікюр має кращий вигляд на коротких нігтях: 4 варіанти для чудового настрою навесніФото

15:06

"Запустять катастрофічні бої": астролог назвала нову мету РФ і 3 небезпечних міста УкраїниВідео

14:56

Навесні перші танки Leopard 1 повинні з'явитися в Україні - Міноборони ДаніїВідео

14:43

Знищені два десятки окупантів: під Маріуполем прилетіло по місцю розташування росіянВідео

14:35

Загроза вступу Білорусі у війну: експерт оцінив ризики для Лукашенка

14:24

Їх краще не чіпати: названо знаки зодіаку, які можуть влаштувати "катастрофу" кривдникуВідео

14:16

Що саме підвищує тиск: як не дати "тихому вбивці" принести великої шкодиВідео

14:13

Всі гроші можна втратити: прикмети на 12 березня і що не можна робити

14:10

Кулінарний шедевр за 15 хвилин: апетитні булочки з 3 інгредієнтів - рецепт закускиВідео

13:53

Кохана "Да Вінчі" Аліна опублікувала зворушливе відео із загиблим ГероємВідео

13:34

Чому не можна дивитися в телефон чоловіка: наслідки того не варті

13:32

РФ накрила Херсон артвогнем: люди загинули прямо біля магазину, є поранені

13:06

"Гей, жадібне черево": Усик погодився битися з Ф'юрі, якщо той пожертвує українцям 1 млн фунтівВідео

12:48

ЗСУ йдуть вперед на Луганщині: зірвали наступ РФ, вибивають ворога біля Сватового

12:46

Ох вже ці американці: чому люди в США не використовують йоржик для унітазуВідео

12:32

"Це кремлівське вкидання": Скрипка пояснив свій "наїзд" на Потапа і Дорофєєву

12:15

Кричать про перейменування України: у РФ спалахнула істерика через пропозицію змінити назву РосіїВідео

Реклама
12:10

Лукашенко не хоче починати війну з Україною, він намагається вести гру із Заходом - КарбалевичЕксклюзив

11:53

"Не потрібно потім ховати": полковник розповів чому росіяни безжально кидають у бій "вагнерівців"Відео

11:42

Наступ ЗСУ не за горами: Україна виграє час у Бахмуті — Сирський

11:31

"До кінця року все може закінчитися": полковник спрогнозував хід війниВідео

10:43

"Катували струмом і питали, де Бандера": український священник розповів про жахи російського полонуВідео

10:34

Вихователька, звільнена за фото в купальнику, відсудила 120 тисяч гривень компенсаціїВідео

09:41

"Тут санітари потрібні": РФ скликала Радбез ООН через "русофобію", Кислиця жорстко відповівВідео

09:38

Перейменувати Росію на Московію: Зеленський дав доручення КабмінуВідео

09:25

Гороскоп на сьогодні 11 березня 2023: Рибам - шанс змінити життя, Терезам - вигоранняВідео

09:01

У ЗСУ є три плацдарми для контрнаступу на ворога - військовий експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти