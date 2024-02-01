"Сюди прийде КНДР, ви цього хочете?": нардеп емоційно висловився про мобілізацію

Депутат ВР сказав, що готується і сам взяти одного дня зброю.

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Яременко прокоментував невдоволення окремими громадянами посиленням мобілізації / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Народний депутат України, дипломат Богдан Яременко емоційно висловився щодо незадоволених посиленням мобілізації, заявивши, що йому щодо цього "важко говорити" тільки з дружинами військовослужбовців.

Водночас він звернувся до всіх інших громадян. Під час чату на Главреді Яременко зазначив, що в разі програшу війни "сюди прийде справжня Північна Корея".

"Вас просто, як на окупованих територіях, стусанами під зад поженуть в армію, дадуть зброю і відправлять воювати проти поляків. Тоді ви більше не будете писати у "фейсбуках" всі ці "болісні послання" невідомо кому і невідомо про що, тому що у "фейсбуках" у Росії пишуть тільки контрольовані люди. Тобто ми можемо все це втратити, навіть можливість критикувати владу і писати про загрозу російських чи північнокорейських сценаріїв", - наголосив депутат.

Захищати державу - це конституційний обов'язок українців, додав він.

"Коли проти нас воює держава в кілька разів більша за населенням, ніж Україна, війна не може когось обійти стороною, це ілюзія. Тому треба робити над собою зусилля", - закликав Яременко.

Дивіться відео, де Богдан Яременко розповів, чи будуть в Україні мобілізувати жінок:

Він додав, що сам готується до того, що, можливо, і йому "на якомусь етапі доведеться взяти до рук зброю".

"Так потрібно робити всім зараз в Україні. Вивчайте тактичну медицину, вивчайте зброю, вивчайте тактику. Нам потрібна перемога. Світ необов'язково гарантуватиме нам життя і можливість жити так, як ми хочемо, щоб нас ніхто не чіпав. Немає такого стилю життя в Російській Федерації. Коли ви побачите це, ви зрозумієте, що ви втратили. Але тоді вже буде пізно, і ТЦК уже будуть закриті, там уже сидітимуть "російські дядьки". Вас тоді не будуть питати, а просто приведуть", - відповів Яременко.

Хто такий Богдан Яременко Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) - український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний і Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010-2013). Народний депутат України 9-го скликання. Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Мобілізація 2024 - які зміни чекають найближчим часом

У вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. У ній, зокрема, йшлося про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів й нову систему видачі повісток через електронний кабінет військовозобовʼязаних.

Також у проекті містяться нововведення для військовозобовʼязаних, які користуються консульськими послугами.

Це оновлений варіант законопроекту про мобілізацію. Попередній - після численної критики з боку громадськості й правозахисників - був повернений Кабміну для доопрацювання пропозицій.

Окремо зауважимо, що через нарікання громадян на роботу працівників ТЦК Міноборони нещодавно провели позапланову перевірку військкоматів - щоби "очистити систему".

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