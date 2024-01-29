Міноборони проводить позапланові перевірки ТЦК: Умеров заявив про порушення

Перевірки проводилися в рамках кроків з очищення системи, заявив Рустем Умеров.

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Рустем Умеров заявив про перевірки в ТЦК та СП / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Новости N, КГВА

Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК і СП у регіонах, під час яких виявлено безліч порушень. Про це заявив глава МО Рустем Умеров.

"Проводимо незаплановані перевірки ТЦК і СП у регіонах. Фіксуємо безліч порушень. Команда Міноборони працює над тим, щоб системно усунути всі недоліки", - написав Умеров у Facebook.

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За його словами, перевірки проводилися в рамках кроків з очищення системи, це був важливий і насичений тиждень.

"Є перші конкретні результати. Вдячний СБУ, ДБР і ГПУ за злагоджену кооперацію і професійну роботу. Продовжуємо далі, будуть ще новини", - підкреслив міністр оборони.

Як повідомляв Главред, співробітники ТЦК і СП неодноразово потрапляли в скандали. Зокрема, в Мережі з'являлися відео, на яких видно, що вони влаштовували "облави" в громадському транспорті, в ТРЦ, на вулицях і силоміць "запаковували" чоловіків у мікроавтобуси.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що співробітники ТЦК і СП не завжди законно вручають повістки чоловікам. За словами омбудсмена, вони не мають права забирати у людей документи і силою затримувати українців.

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що випадки, коли представники ТЦК і СП застосовують силу і виловлюють людей на вулицях є порушенням законів, і кожен із цих випадків потребує ретельного розслідування і відповідної реакції.

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