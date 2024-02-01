Підуть на допомогу Україні: в ЄС прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

В ЄС прийняли рішення про передачу прибутку від заморожених російських активів на потреби України.

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В ЄС прийняли важливе рішення щодо заморожених активів РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

1 лютого саміт ЄС підтримав пропозицію Єврокомісії щодо фінансування допомоги Україні через використання доходів від заморожених активів РФ. Текст рішення саміту про узгодження багаторічної фінансової програми для України з наданням €50 мільярдів євро був опублікований Європейською Радою.

"Європейська Рада вітає досягнуту угоду... щодо використання надзвичайних доходів, які отримують приватні підприємства безпосередньо від активів Росії, для підтримки України", – йдеться у заяві.

Європейська Рада підкреслює важливість забезпечення стабільної, передбачуваної та стійкої фінансової підтримки України на період 2024-2027 років разом із партнерами. Це необхідно для сприяння відновленню, реконструкції та модернізації країни, зміцнення соціальної згуртованості та поступової інтеграції до ЄС, а також для можливого майбутнього членства в ЄС.

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У документі вказується, що Україні буде надано позику в розмірі €33 млрд, крім того, ще €17 млрд буде передано у формі безповоротної підтримки через новий тематичний інструмент "Український резерв". Ці доходи будуть отримані відповідно до правових актів Європейського Союзу, які регулюють використання надзвичайних доходів приватних юридичних осіб, отриманих від іммобілізованих активів Центрального банку Росії.

"Для оптимізації використання наявних коштів невикористані зобов'язання та платежі за цим інструментом будуть автоматично перенесені на наступний рік. Європейська Рада наголошує на важливості зміцнення відповідальності України за її зусилля з відновлення та реконструкції за допомогою Плану", - йдеться в документі.

Використання заморожених Російських активів для потреб України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, втрата заморожених 300 мільярдів доларів і їх передача Україні стане сильним ударом для Кремля, заявив президент Володимир Зеленський.

22 січня міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердили рішення про оподаткування заморожених російських активів, збори з яких будуть спрямовані на фінансову допомогу Україні через спеціальний фонд.

В Кремлі фактично вже підготувалися до втрати активів у розмірі 300 мільярдів доларів, які були заморожені після повномасштабної агресії Росії проти України.

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