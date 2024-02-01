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На тлі новин про 50 мільярдів євро для України Орбан раптом завив "про перемогу"

Яна Ставська
1 лютого 2024, 18:43
Віктор Орбан відповів, на які умови пішла Угорщина у питанні виділення Україні фіндопомоги ЄС.
На тлі новин про 50 мільярдів євро для України Орбан раптом завив 'про перемогу'
Орбан намагався виправдатися перед своїм електоратом / Колаж Главреда. Фото: скріншот з відео Х Віктора Орбана

Угорський премʼєр Віктор Орбан на тлі новин про подолання Євросоюзом вето Будапешта щодо 50 мільярдів євро для України заявив, що "місію" його уряду нібито "виконано".

У соцмережі Х Орбан запишався, що кошти Угорщини нібито "не потраплять в Україну" і у Будапешта є "механізм контролю наприкінці першого та другого року".

"Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: нам потрібне припинення вогню та мирні переговори", - написав він.

відео дня

У відеозверненні до угорців Орбан почав виправдовуватися, що, мовляв, його уряд "боявся, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям й заблоковані ЄК, рано чи пізно опиняться в Україні".

"І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", - заявив Орбан.

Скандальний політик додав, що рішення ЄС передбачає необхідний контроль і гарантію, що кошти Угорщини не підуть Україні.

50 мільярдів євро для України

1 лютого саміт ЄС підтримав пропозицію Єврокомісії щодо фінансування допомоги Україні через використання доходів від заморожених активів РФ.

У документі вказується, що Україні буде надано позику в розмірі €33 млрд, крім того, ще €17 млрд буде передано у формі безповоротної підтримки через новий тематичний інструмент "Український резерв".

При цьому Угорщина більше не матиме права на вето щодо виділення фінансової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували.

ЗМІ писали, що перед початком саміту лідери ЄС посилили тиск на Угорщину, щоб вона зняла блокування, сказавши прем’єр-міністру Віктору Орбану вибрати сторону в тому, що дехто вважав екзистенційним викликом, спричиненим війною Росії в Україні.

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Угорщина Віктор Орбан 50 млрд євро для України
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