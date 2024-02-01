Флот РФ зменшується: експерт оцінив наслідки знищення катера 'Івановєц'

У Росії до десятка таких ракетних катерів, з них декілька одиниць перебуває у складі Чорноморського флоту РФ.

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Потоплення катера "Івановєц" є черговим цвяхом у можливості Чорноморського флоту РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, KCHF.RU

Потоплення ракетного катера "Івановєц" є черговим кроком у припиненні незаконних дій Чорноморського флоту РФ в українських водах. З кожним подібним ударом ворожий флот стає все менш ефективним. Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Сьогодні, 1 лютого, маємо свято, що влаштували наші Сили оборони. Операція, яку провело ГУР, була дуже показовою та призвела до знищення ракетного катера "Івановєц". Це був великий ракетний катер або малий корвет проєкту 1241, який має декілька функцій. Він може використовуватися у якості або малого протичовнового корабля, або великого ракетного катера, або прикордонного сторожевого корабля", - сказав військовий експерт.

За його словами, знищення катера "Івановєц" свідчить про обмеження можливостей Чорноморського флоту РФ діяти в окупованих акваторіях українських вод. Рябих підкреслив, що хоча у ворога залишається ще десяток таких кораблів, з кожним ударом їх стає все менше.

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"У ворога до десятка одиниць таких кораблів, але вони розосереджені по акваторіях різних морів. Декілька одиниць перебувають у складі Чорноморського флоту РФ, але з кожним ударом їх стає все менше і менше", - резюмував Валерій Рябих.

Знищення російського катера "Івановєц"

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Судно ворога "Івановєц" отримало пошкодження внаслідок прямих влучань у корпус та затонуло.

Також втрату ракетного катера "Івановєц" підтвердили провоєнні російські пабліки. Його знищили українськими безпілотниками. За офіційними даними, вдалося врятувати 32 окупантів, одного госпіталізували з важким пораненням, при цьому загальна кількість екіпажу "Івановця" складала 39 осіб.

Як повідомляв Главред, у середу, 31 січня, Повітряні сили України завдали удару по аеродрому Бельбек у Криму. Командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео з аеродрому, де видно вибухи та задимлення. Він подякував усім, хто приєднався до "очищення Криму від російської присутності".

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