'Сирський здатний на ризик': як ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська

Усе залежить від того, чи запланував Генеральний штаб певний контрнаступальний маневр.

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Якщо Сирський запланував удар, плани росіян можуть бути зруйновані вщент, вважає Жирохов / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

У Сил оборони України є можливість зупинити стрімке просування російської окупаційної армії на Покровському напрямку. Однак усе залежить від від того, чи запланував Генеральний штаб певний контрнаступальний маневр. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов.

За його словами, росіяни наступають на Покровському напрямку, в районі Селидового, втягуються в бої та роблять дуже вразливими свої фланги.

"Як на мене, вони мало уваги приділяють флангам. У військовій науці, якщо говорити про тактику, є такий маневр, який передбачає обрізання флангів і удар в основу наступального угруповання", - пояснив він.

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"І якщо Сирський запланував такий удар, плани росіян можуть бути зруйновані вщент. Це дуже ризикована операція, але ми вже бачили, що Сирський здатний на ризик", - резюмував Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що незабаром ми побачимо перші бої за місто Покровськ.

ЗСУ відновили втрачені позиції біля Покровська. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ продовжують утримувати Маринівку (південніше Новогродівки), що, на його думку, заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

Російська окупаційна армія протягом минулого тижня прискорила свій наступ до Покровська в Донецькій області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. Темп просування російських загарбників може стати повільнішим, якщо окупанти увійдуть у житлові райони міста. Такий прогноз зробила британська розвідка.

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Якщо вони зможуть захопити Покровськ, то тоді ситуація стане складнішою і небезпечнішою в Дніпрі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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