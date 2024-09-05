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Лавірувати не виходить: Путін вперше зізнався у плачевній ситуації на Курщині

Даяна Швець
5 вересня 2024, 11:51оновлено 5 вересня, 12:33
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Диктатор Путін виступив на Східному економічному форумі у четвер, 5 вересня та прокоментував ситуацію на фронтах.
Путин, ВСУ в Курской области
Диктатор заявив, що "священний обов'язок" його вояк відбити Курщину / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Російський диктатор Володимир Путін на засіданні дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня виступив з новою порцією одіозних заяв.

Розпочавши найбільшу війну в Європі після Другої світової, диктатор не збирається зупинятися та помилувати своїх солдат. Путін назвав території України, які РФ хоче окупувати першочергово.

"Звільнення (так Путін називає окупацію територій України – ред.) Донбасу вважається першочерговим завданням", - заявив диктатор.

відео дня

Путін як завжди розповідав про начебто "захист" російськомовних українців, виправдовуючи жорстокий напад. Хоча і своїх громадян йому абсолютно не шкода - Путін признав, що на Курщині ситуація не з найкращих.

Коментуючи Курську операцію ЗСУ, правитель РФ зізнався, що жителі прикордонних регіонів Росії зараз страждають через розв'язану ним війну, і заявив, що "священний обов'язок збройних сил РФ – викинути противника (ЗСУ – ред.)" з території Курської області РФ.

Той самий "великий правитель", який в перші дні наступу ЗСУ на Курщині сховав голову в пісок і боявся хоч якось пояснити своєму народу ситуацію, тепер з таким же проявом боягузтва вішає їм на вуха локшину брехні. Він розповідає, начебто Київ атакою на Курську область послабив себе на інших напрямках, і наступ ЗС РФ нібито прискорився.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, хоч якось намагаючись переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає.

"Київ хотів змусити Росію метушитися і нервувати, зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло", – продовжує переконувати себе і росіян правитель РФ.

Путін хоче, щоб люди повірили, начебто російське суспільство нібито "консолідувалося", а "кількість людей, які підписують контракти зі Збройними силами РФ, збільшилася".

Водночас диктатор з РФ не приховує, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни. Однак РФ готова розмовляти не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Курська операція ЗСУ - останні новини

Вже ні для кого не секрет, що прорив ЗСУ в Курській області розкрив велику проблему РФ. Кремлівський диктатор зараз може поставити всіх під рушницю, або в Росії повториться сценарій 1917 року, вважає полковник запасу Олег Жданов.

ЗСУ з кожним днем завдають все більших втрат РФ - нещодавно на Курщині воїни спалили військову колону і понтонну переправу окупантів. Раніше в пабліках з'явилося відео з нанесенням ударів по військовій техніці в місцевості, схожій на місцевість на відео з села Званне.

Результат боїв на Курщині може бути непередбачуваним - як закінчиться війна Росії та України, дуже багато залежить.Як відомо, Курська операція має не стільки військове, скільки величезне політичне значення.

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