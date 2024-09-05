Окупанти кинули око на Дніпропетровщину: ЗСУ чекає вирішальна битва

Наразі рано говорити про те, чи вдасться ворогу вийти на кордон з Дніпропетровщиною, адже в командування ЗСУ є "козир".

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Оцінювати подальший перебіг бойових дій можна буде після закінчення осінньої кампанії наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 117 ОМБр, скрін з DeepState

Іноземні ЗМІ прогнозують, що окупаційні війська країни-агресора Росії можуть захопити Покровськ та всю Донецьку область вже навесні наступного року. Однак в умовах поточної ситуації про це говорити зарано.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов. За його словами, поки що не зрозуміло до кінця навіть чим закінчиться осіння наступальна кампанія ворога.

"Літня кампанія вже закінчилася, але восени буде наступний раунд. Насамперед очікується битва за Покровськ, і за результатами цього протистояння стане зрозуміло, чи підуть росіяни далі", - зазначив він. відео дня

За словами історика, для активних бойових дій є ще два місяці часу, а вже після початку листопада можуть виникнути проблеми з комунікаціями та інтенсивність боїв піде на спад. Тому саме від того, як зміниться ситуація на фронті до цього часу залежатиме подальший розвиток ситуації.

"Наразі росіяни сконцентрували максимальні зусилля для того, щоб вийти до Покровська чи навіть взяти місто під контроль. Вони просуваються у напрямку Селидове, в районі навколишніх населених пунктів уже йдуть бої, проте Сирський має резерви, які командування ще може використати", - наголосив Жирохов.

За його словами, можливі два варіанти розвитку подій: або Україна задіє резерви, що призведе до переходу у глуху оборону та окупанти не зможуть до кінця року взяти Покровськ, або ж противнику таки вдасться зайти у місто.

"Якщо стане можливим другий варіант, росіяни в зимовий період збиратимуть резерви, щоб згодом розгорнути наступальні дії у напрямку Краматорська та Слов'янська чи Дніпропетровська", - вважає експерт.

Однак передбачити конкретні кроки противника наразі неможливо. Про це можна буде говорити, найімовірніше, не раніше грудня-початку січня, коли розстановка сил на Покровському напрямку стане зрозумілою.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що геолокаційні кадри на південних схід від Покровська підтверджують просування ворога на південь Новогродівки та на захід від Миколаївки. Також Міноборони РФ заявило про захоплення Карлівки, аналітики вважають, що це сталося до 30 серпня.

Нещодавно противник пережив найдорожчу добу за весь час повномасштабного вторгнення агресора Росії в Україну на Покровському напрямку. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських машин і важкого озброєння.

Раніше повідомлялося, що ситуація на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, набула критичного стану. Однак, попри важкі обставини, спостерігаються елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони.

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