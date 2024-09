Путін вірить, що може поглинути Україну: в ISW сказали, чи можливі переговори

Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 3 вересня.

Зазначається, що операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак вона не змінила стратегічне мислення Путіна.

За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу. Він, імовірно, вважає, що може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

Аналітики додали, що подібні оцінки ситуації роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України та Заходу перед його вимогами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.