Путін вірить, що може поглинути Україну: в ISW сказали, чи можливі переговори

Операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак вона не змінила стратегічне мислення Путіна.

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Путін вважає, що Росія зможе повільно поглинути Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Кремлівський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 3 вересня.

Зазначається, що операція ЗСУ в Курській області, ймовірно, має вплив на російських військових на оперативному рівні. Однак вона не змінила стратегічне мислення Путіна.

За оцінками ISW, Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу. Він, імовірно, вважає, що може досягти своїх цілей шляхом війни на виснаження проти українських сил.

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Аналітики додали, що подібні оцінки ситуації роблять Путіна несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції України та Заходу перед його вимогами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Переговори України з Росією - останні новини

Видання The Times писало про те, що Путін отримав ультиматум, але ЗСУ підуть з Курщини лише за однієї умови. Як вважають журналісти, якщо Путін не піде на справедливий мир, бійці Сил оборони будуть змушені закріпитися на Курщині та рухатися далі.

Наприкінці серпня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори країни-агресора Росії та України наразі "втратили свою актуальність".

Росія не готова до діалогу з Україною на тлі операції ЗСУ в Курській області, заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Москва, як і раніше, дотримується ультиматуму глави Кремля, а можливість переговорів залежить, зокрема, і від обстановки на полі бою.

Політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук вважає, що операція ЗСУ в Курській області зруйнувала схему, на яку країна-агресор Росія робила серйозну ставку.

"Росія намагатиметься повернути втрачені райони Курської області, а ЗСУ, ймовірно, спробують розширити зону свого контролю. Не виключено, що ця зона може поширитися на інші російські регіони, що призведе до розмови вже на зовсім інших принципах", - вважає аналітик.

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