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Сину говорили - тато у відрядженні: історія повернення бійця ЗСУ з полону

Дмитро Відоменко
21 червня 2023, 07:50 оновлено 21 червня, 07:50
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Боєць ЗСУ Олександр Бевзюк-Волошин відверто розповів про те, як потрапив у полон і про всі щасливі моменти обміну.
Полон, чоловік, хлопчик
Хлопчикові Міші говорили, що тато поїхав у "далеке відрядження" / скріншот з відео

8-річний Міша більше року чекав батька з "далекого відрядження" ‒ саме так хлопчикові говорили, щоб не травмувати, полон російських окупантів, в який потрапив його батько ‒ 35-річний Олександр Бевзюк-Волошин. Він повернувся якраз в день народження хлопчика, повідомляє портал ТСН.

Олександр Бевзюк-Волошин до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну працював соціологом. Однак, як тільки на Україну полетіли перші російські ракети — він вивіз рідних у безпечне місце, а сам пішов у військкомат і мобілізувався. Воював на Донбасі і повертаючись з одного з боїв, він з побратимами натрапив на засідку росіян.

"Прийняли рішення здатися в полон, їх було більше і техніки було більше, а ми були просто з автоматами", — згадує чоловік.

Тоді синові Саші було шість років, йому говорили, що тато поїхав у далеке відрядження. Лише після року і двох місяців вони з татом змогли обійнятися.

"У нас тепер з тобою один день народження на двох. У тебе 11 червня і у мене 11 червня. Дві одинички, тому що ти один і я один", – під час зустрічі сказав Олександр синові.

Повернення з полону
Чоловік повернувся з полону в день, коли його синові виповнилося 8 років / скріншот

Саме в день народження чоловік повернувся додому в рамках чергового обміну полоненими.

"Це відчуття, ніби тебе мама бере в руки і обіймає. Подивився на хлопців, які стояли і почали плакати. Відразу захотілося зателефонувати. Мені дали мобільний телефон, я подзвонив мамі. Я сказав: "Мамо, я живий. Я вже вдома"",-каже Бевзюк-Волошин.

Дивіться на відео історію повернення з полону Олександра Бевзюка-Волошина:

Обмін полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною та російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Єрмак тоді повідомив, що серед звільнених українців – захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Також 16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний. Серед звільнених військових були нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - захисники Маріуполя, включаючи 63 воїнів з "Азовсталі".

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових і шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

6 травня Україна під час чергового обмін військовополоненими повернула додому 45 українських воїнів. Серед них 42 захисники та троє захисниць "Азовсталі".

В рамках чергового етапу обміну військовополоненими з російськими окупантами Україна 25 травня повернула додому 106 українських воїнів.

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