"Це зрада": росіяни вибухнули істерикою через обмін полоненими в день оголошення Путіним мобілізації

Росіяни вибухнули істерикою через обмін полоненими в день оголошення Путіним мобілізації/ ua.depositphotos.com, СБУ

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін вранці 21 вересня оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. У цей же день там почали роздавати перші повістки, а серед росіян спалахнула паніка – вони почали масово тікати за кордон усіма можливими способами. На фоні цього всього ввечері того ж дня Україна і Росія провели обмін полоненими: наша держава віддала Віктора Медведчука та кілька десятків окупантів і натомість повернула додому 215 захисників Маріуполя.

У російських соцмережах після таких двох новин одразу розгорілася істерика. Росіяни явно не очікували такого повороту подій.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ російські соцмережі уже почали гудіти невдоволенням. Громадяни країни-агресорки масово ставили питання, навіщо потрібна мобілізація, якщо у війську Росії "немає великих втрат".

А от після проведення обміну полоненими росіян просто прорвало. Вони почали звинувачувати російського диктатора Путіна у зраді, а те, що це відбулося в один день з початком часткової мобілізації, назвали "позамежним цинізмом".

Додому повернулися захисники Маріуполя

Нагадаємо, ввечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азову. Обмін полоненими відбувся у Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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