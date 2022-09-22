Кадиров сказився через обмін полоненими між РФ і Україною

Кадиров, полонені / t.me/Pravda_Gerashchenko, скріншот

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров закотив істерику після повідомлення про обмін полоненими між Україною і Росією.

У своєму телеграм-каналі він заявив, що незадоволений обміном військовополоненими, що стався напередодні.

"Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли приймалися Бойові або тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут... я розумію, нагорі в Міноборони і ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців", - вибухнув маячнею Кадиров.

За його словами, це був нерівноцінний обмін.

"Ми виконали обмін на українських умовах. Це неправильно. Наші бійці тиснули фашистів в Маріуполі, заганяли в "Азовсталь", викурювали їх з підвалів, гинули, отримували поранення і контузії. Передача навіть одного цього Азовського терориста мала бути неприйнятною. І тому не дивно, що бійці, які звільняли Маріуполь і зараз знаходяться на передовій, роблять свій висновок - не брати фашистів в полон", - вибухнув погрозами Кадиров.

Обмін полоненими між Україною і Росією

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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