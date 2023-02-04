Великий обмін: Україна повернула 116 осіб з ворожого полону

Закінчено черговий етап обміну полоненими між владою України та кремлівськими окупантами. Із катівень ворогів звільнено 116 осіб.

Україна повернула 116 осіб з ворожого полону / Telegram-канал Андрія Єрмака

4 лютого закінчився новий етап обміну полоненими між Україною і російськими агресорами. З ворожих катівень повернулися 116 українських бійців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути 116 наших людей, захисників Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв", – написав чиновник.

Серед звільнених з ворожого полону: 87 бійців ЗСУ (двоє з яких – з ССО), вісім бійців тероборони, семеро − з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро – прикордонники, двоє з військово-морських сил і один – представник ДСНС.

Також є інформація, що вдалося повернути тіла загиблих іноземців-волонтерів - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло колишнього бійця Французького іноземного легіону, який повернувся захищати Україну – Євгена Куліка.

Бої між ЗСУ та окупантами

В районі Вугледара (Донецька область) бійці ВСУ розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними розвідки, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до цього підрозділу.

Пізніше все в районі все того ж Вугледара воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили російську техніку та взяли двох полонених окупантів РФ.

"В результаті спільних дій був знищений модернізований російський танк Т-80, ще до того, як він вийшов на вогневу позицію", - уточнюється в повідомленні.

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