"Список 101": Україна повернула з російського полону сотню військових

16 лютого відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів і один цивільний.
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - захисники Маріуполя, включаючи 63 воїна з "Азовсталі". Цього разу всі звільнені військові в результаті обміну - рядовий і сержантський склад.
Єрмак зазначив, що багато хто з героїв отримали поранення різної тяжкості.
Прес-секретар Андрія Єрмака Даша Зарівна зазначила, що це був найважчий обмін.
"Список 101" - щаслива, що нам вдалося повернути з полону так багато людей сьогодні. Це був складний обмін. Кожен з них такий, але цей процес був особливо напруженим", - написала вона в Telegram.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець додав, що кожен з повернутих отримає необхідну медичну допомогу, пройде реабілітацію, зможе відновити документи та банківські картки.
Координаційний штаб по поводженню з військовополоненими повідомляє, що один цивільний - це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.
"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до близьких", - зазначають у штабі.
Омбудсмен також нагадав, що з початку повномасштабної війни Україна змогла повернути додому 1863 громадянина.
Ситуація на Донбасі
Раніше повідомлялося - українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Сватове.
Глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.
Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.
Олексій Арестович казав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.
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