Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

Юрій Берендій
24 листопада 2025, 21:27
367
Енергетики пояснюють, що помітні зміни у платіжках з’являться не одразу.
Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому
Чому відключення світла поки не вплинуть на суму в платіжках / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Споживання електроенергії впало на 20%
  • Рахунки за листопад, коли було найбільше відключень - будуть у грудні

В Україні активно обговорюють вплив відключень світла на суми в платіжках за електроенергію. Наразі відомо, що споживання електроенергії в Україні впало на 20%, однак це не буде поки що відображатись в рахунках за комуналку. Про це розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй Facebook-сторінці.

"Про рахунки за світло. Сьогодні багато заголовків у стилі:"Рахунки не зменшилися попри відключення. Чому?"І все це подається як доконаний факт. Насправді - ні", - вказує він.

відео дня

Коваленко пояснив, що будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. За оперативними даними, обсяги використання серед населення знизилися приблизно на 20%. Відповідно, менше споживання має означати й менші рахунки.

Водночас за його словами, люди все частіше звертаються з питанням про те, чому, попри зменшення споживання, загальна сума у платіжках не стала нижчою.

"Поясню дві речі. Перше. Рахунки за листопад будуть у грудні. А масові відключення почались саме в листопаді. Тому ніхто ще фізично не міг побачити "ефект" у платіжках. Плюс жовтень був майже без відключень і значно холодніший за минулий рік. Відповідно, і споживання вийшло більшим", - додає він.

Коваленко також наголосив, що середній показник не відображає ситуацію кожного споживача.

За його словами, одна категорія громадян дійсно зменшила використання електроенергії на 30%, тоді як інші, навпаки, споживають більше через потребу в обігріві. Він підкреслив, що обставини залишаються складними, тому важлива свідома поведінка кожного.

Попри розуміння незручностей, пов’язаних із відключеннями, Коваленко закликав після появи світла не вмикати всі прилади одночасно, а робити це поступово хоча б упродовж перших 30 хвилин, аби допомогти стабілізувати систему.

"І ще одна річ. Рахунки важливо сплачувати. Бо це ремонти, відновлення, нові лінії, нові трансформатори", - резюмував він.

Коли варто чекати покращення ситуації зі світлом - думка експерта

Як писав Главред, енергосистема України поступово повертається до стабільної роботи після масованих ударів російських окупантів. Уже цього тижня прогнозується помітне покращення ситуації з електропостачанням. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, наразі триває активне відновлення енергомереж. Атомні електростанції вже працюють на повну потужність, а високовольтна інфраструктура поступово відновлюється. Процес ремонту та відновлення енергопостачання триває й демонструє позитивну динаміку.

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 листопада в усіх областях України запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Українська енергосистема перебуває на межі, а найближчі місяці можуть принести різні сценарії — від відносно помірних до масштабних відключень. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього та голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Через удари РФ по лініях електропередач і трансформаторах часто неможливо передати електроенергію між регіонами, навіть коли її достатньо. Як пояснили в Міненерго, пропускна здатність мереж наразі не дозволяє забезпечити необхідні обсяги електрики для областей із дефіцитом.

Інші новини:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні відключення відключення новини України відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

01:08Війна
БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

00:43Війна
РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

23:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Останні новини

02:20

"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

01:45

Лише "крадуть" електроенергію: ніколи не залишайте ці 3 пристрої в розетці

01:08

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

00:43

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

24 листопада, понеділок
23:50

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

Снігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав датиСнігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав дати
23:31

США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву

23:21

Джамала вперше показала обличчя півторарічного сина

23:00

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

22:55

Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

Реклама
22:29

План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

22:20

Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

21:31

Чому досвідчені водії додають соду в антифриз: лайфхак з минулого, який працює

21:30

"Пробиває чергове дно": Світлана Лобода потрапила в гучний скандал через прапор

21:27

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

21:06

В Україні готують здешевлення газу: Зеленський розповів, кому знизять вартість

20:45

"Україномовних завезли": зрадниця Гришаєва стала пропагандисткою

20:32

"На волосині": Кислиця розкрив, що саме стало "пусковим гачком" напруги в Женеві

20:10

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

20:07

Одна помилка і бактерії усюди: що не варто робити перед приготуванням їжі

19:42

Нові правила мобілізації: хто зі студентів втратитб право на відстрочку

Реклама
19:41

Масштабні вибухи в Одесі: Росія масовано атакує місто дронами, що відомо

19:34

Колись був величезною протопланетою – вчені розкрили, як утворився Місяць

19:27

Холоднеча та снігопади: в які регіони ввірветься зима

19:27

БЗВП: чому треба завершувати війну?Погляд

19:19

Як бюджетно прикрасити ялинку в 2026 році: топ-3 ідеї трендового декору

18:50

Що відбувається з Національним кешбеком і чому його "закривають" - відповідь Мінекономіки

18:45

Війна закінчиться лише за однієї умови - в Раді розповіли, що має зробити Росія

18:40

Шахтар може напряму потрапити в ЛЧ 2026/27: які умови та конкуренти

18:28

Зірка "Скаженого весілля" опинився в лікарні з травмою черепаВідео

18:17

Українці будуть без світла до 10 годин: нові графіки відключень на 25 листопада

18:16

Японський ресторан карає людей за недоїдені страви: у чому причина

17:54

Росіяни зменшили темпи просування: що насправді відбувається у Покровську

17:53

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

17:52

"Добрий день" чи "Доброго дня": мовознавці пояснили, як правильно

17:50

У Путіна похвалили США і заявили, що європейський мирний план "не підходить" РФ

17:42

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - що говорили про Україну

17:29

Все змінила одна легенда: хто насправді зображений на купюрі 10 гривень

17:14

Відключення світла: експерт відповів, коли очікувати покращення ситуації

17:13

Мирного плану США з 28 пунктів більше не існує - що сталось на переговорах

17:12

Початок української вищої освіти: що насправді стояло за Могилянкою та першим університетом Києва

Реклама
16:53

Нові обличчя та повернення тріумфаторів: оголошено лонгліст Нацвідбору-2026Відео

16:36

"Ніхто не може порушити": Стефанчук назвав червоні лінії України у мирній угоді

16:23

Новорічна закуска "Мандаринки" з чотирьох інгредієнтів: рецепт простіше простого

16:20

Тепер ракети до України долітатимуть швидше - Росія вдалась до серйозних змін

16:14

Коли ставити та прикрашати ялинку: 12 магічних дат, що приносять удачу й достаток

16:03

"Вітя" повертається: стартували зйомки другого сезону original-серіалу Київстар ТБ про автослюсаря-психолога

15:59

Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців

15:44

Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа: що відомо

15:37

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новинаВідео

15:34

Штраф до 15 тисяч євро: чому в Німеччині заборонені яскраві парасольки в кафе

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти