Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

Енергетики пояснюють, що помітні зміни у платіжках з’являться не одразу.

Чому відключення світла поки не вплинуть на суму в платіжках / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Споживання електроенергії впало на 20%

Рахунки за листопад, коли було найбільше відключень - будуть у грудні

В Україні активно обговорюють вплив відключень світла на суми в платіжках за електроенергію. Наразі відомо, що споживання електроенергії в Україні впало на 20%, однак це не буде поки що відображатись в рахунках за комуналку. Про це розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй Facebook-сторінці.

"Про рахунки за світло. Сьогодні багато заголовків у стилі:"Рахунки не зменшилися попри відключення. Чому?"І все це подається як доконаний факт. Насправді - ні", - вказує він.

Коваленко пояснив, що будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. За оперативними даними, обсяги використання серед населення знизилися приблизно на 20%. Відповідно, менше споживання має означати й менші рахунки.

Водночас за його словами, люди все частіше звертаються з питанням про те, чому, попри зменшення споживання, загальна сума у платіжках не стала нижчою.

"Поясню дві речі. Перше. Рахунки за листопад будуть у грудні. А масові відключення почались саме в листопаді. Тому ніхто ще фізично не міг побачити "ефект" у платіжках. Плюс жовтень був майже без відключень і значно холодніший за минулий рік. Відповідно, і споживання вийшло більшим", - додає він.

Коваленко також наголосив, що середній показник не відображає ситуацію кожного споживача.

За його словами, одна категорія громадян дійсно зменшила використання електроенергії на 30%, тоді як інші, навпаки, споживають більше через потребу в обігріві. Він підкреслив, що обставини залишаються складними, тому важлива свідома поведінка кожного.

Попри розуміння незручностей, пов’язаних із відключеннями, Коваленко закликав після появи світла не вмикати всі прилади одночасно, а робити це поступово хоча б упродовж перших 30 хвилин, аби допомогти стабілізувати систему.

"І ще одна річ. Рахунки важливо сплачувати. Бо це ремонти, відновлення, нові лінії, нові трансформатори", - резюмував він.

Коли варто чекати покращення ситуації зі світлом - думка експерта

Як писав Главред, енергосистема України поступово повертається до стабільної роботи після масованих ударів російських окупантів. Уже цього тижня прогнозується помітне покращення ситуації з електропостачанням. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, наразі триває активне відновлення енергомереж. Атомні електростанції вже працюють на повну потужність, а високовольтна інфраструктура поступово відновлюється. Процес ремонту та відновлення енергопостачання триває й демонструє позитивну динаміку.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 листопада в усіх областях України запровадять обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Українська енергосистема перебуває на межі, а найближчі місяці можуть принести різні сценарії — від відносно помірних до масштабних відключень. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього та голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Через удари РФ по лініях електропередач і трансформаторах часто неможливо передати електроенергію між регіонами, навіть коли її достатньо. Як пояснили в Міненерго, пропускна здатність мереж наразі не дозволяє забезпечити необхідні обсяги електрики для областей із дефіцитом.

