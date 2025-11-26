Ситуація складна: у низці областей ввели графіки аварійного вимкнення світла

Що відомо:
В українській енергосистемі складна ситуація. У кількох областях введено графіки аварійних відключень світла.
Відомо, що вони були введені в Полтавській області. Це підтвердило Полтаваобленерго.
"О 9:40 отримали команду від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в обсязі 5 черг", - йдеться в повідомленні.
Також обмеження в обсязі 1-5 черг були введені в Сумській області, пише Сумиобленерго.
"Черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою під час погодинних, зверніть на це увагу!" - йдеться в повідомленні.
У Харківській області також було введено ГАВ через наслідки попередніх ракетно-дронних атак на енергооб'єкти.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо у вас зараз є електроенергія - будь ласка, споживайте її економно!" - пише Харківобленерго.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, відключення світла не вплинуть на суму в платіжках за електроенергію. Будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. А оскільки обсяги споживання серед населення зменшилися, то відповідно менше споживання має означати і менші рахунки.
Крім того, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.
Також раніше стало відомо, що в столиці фіксують відключення електроенергії тривалістю 14-16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня.
