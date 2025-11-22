Рус
В одних світла більше, в інших - менше: чому в областях різні графіки

Сергій Кущ
22 листопада 2025, 01:11
60
Ключовою є проблема з передачею електроенергії.
Чому в областях різні графіки
Чому в областях різні графіки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чому графіки в різних областях відрізняються
  • Чи можна це змінити

Електроенергію неможливо доставити до споживачів з одних регіонів в інші, навіть коли її вдосталь, оскільки РФ завдають ударів по лініях електропередач і трансформаторах

Як повідомили в Міненерго, пропускної спроможності електромереж недостатньо для передачі значної кількості електроенергії в "дефіцитні" регіони країни.

відео дня

Це відбувається через масовані обстріли та пошкодження об'єктів генерації на сході країни та пошкодження об'єктів системи передачі на ключових підстанціях "Укренерго".

"Тому, поки триває відновлення об'єктів генерації та системи передачі, "Укренерго" вимушено застосовує різні черги графіків погодинних відключень. Це необхідно, щоб уникнути системної аварії", - йдеться в публікації.

Міненерго наголошує - ключовою є проблема з передачею електроенергії. Воно пояснило, що між регіонами країни існують високовольтні "мости" - лінії електропередач і автотрансформатори.

"Ворог цілеспрямовано б'є саме по цих вузлах передачі. Тому, навіть коли електроенергія виробляється, через зруйновані мережі її часто фізично неможливо доставити до споживачів", - ідеться в повідомленні.

Що означають черги відключення світла
Що означають черги відключення світла / Инфографика: Главред

Також у Міненерго наголосили, що АЕС на заході України можуть виробляти достатню кількість електроенергії, однак транспортувати її у східні регіони неможливо через пошкодження магістралі. Таким чином, вона "замкнена" у регіоні генерації, в якому відповідно і більше світла, а різниця у графіках - це результат накладення багатьох чинників: від можливості генерувати електроенергію до її транспортування.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Тому графіки погодинних відключень заплановані й сьогодні, 19 листопада.

Раніше повідомлялося, що визначальним для енергосистеми залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких неможливо передбачити. Якби в нинішній ситуації вдарили морози, то "були б більш тривалі відключення".

Напередодні стало відомо, що ризики для української енергосистеми наступної зими 2025-2026 років залишаються дуже високими через продовження російських атак.

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

