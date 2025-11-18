Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

Анна Підгорна
18 листопада 2025, 01:12
13
Катерина Репяхова розкрила деталі своєї боротьби за нове материнство.
Катя Репяхова, Віктор Павлік
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Стисло:

  • Через затримку Катя Павлік зробила тест на вагітність, який виявився негативним
  • Дружина артиста поділилася емоціями після нездійсненого очікування

Український співак Віктор Павлік і його дружина, підприємиця і концертний директор Катерина Репяхова, виховують чотирирічного сина Михайла. Пара не приховує, що була б рада завести ще одну дитину.

"Уявіть собі ситуацію: маю затримку 3 дні при ідеальному циклі. В мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але на цей раз я вирішила зробити. Груди болять, ПМС немає", - написала дружина артиста у своєму блозі в Instagram. На жаль, тест на вагітність виявився негативним. "Це жорстоко", - не стримала емоції Катерина.

відео дня

Вона зазначила, що останні кілька років їхня пара активно працює над зачаттям. Однак Репяхова починає втрачати віру - за хороших аналізів в обох партнерів омріяна вагітність все не настає.

Катя Репяхова про вагітність
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова про вагітність
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

"Я вже не вірю, що колись я проживу те, що прожила 4 жовтня 2020 року (день, коли Репяхова дізналася про першу вагітність - прим. редактора). Може, не доля. Може, треба на ЕКЗ йти, я не знаю. При тому, що всі аналізи і обстеження ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картини, як у ВП по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна в повній мірі..." - поділилася роздумами Катя Павлік.

Катя Репяхова про вагітність
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate
Катя Репяхова про вагітність
Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як Тіна Кароль спровокувала нові чутки про свої заручини. Співачка засвітилася з каблучкою на безіменному пальці в романтичній фотосесії.

Також Леся Нікітюк відверто заговорила про сурогатне материнство та безшлюбність. Популярна ведуча розкрила плітки, які ходять про неї в рідному місті.

Читайте також:

Про персону: Віктор Павлік

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віктор Павлик новини шоу бізнесу Катерина Репяхова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

01:00Світ
"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

00:02Фронт
Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:30

Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміни

02:28

Ви точно робите це неправильно: як правильно прати одяг, щоб не зіпсувати його

02:09

Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

01:30

У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

01:12

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
01:00

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

00:02

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

17 листопада, понеділок
23:55

Коли провітрювати дім, щоб не з’являлась цвіль та конденсат: фахівці дали чітку відповідь

22:58

Добриво чи шкода: що робити з опалим листям горіха восени

Реклама
22:48

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:21

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

22:15

"Не буду брехати": Міша Кацурін показав "нетверезе" фото Наді Дорофєєвої

22:00

"Ми вирішили": відома акторка розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

22:00

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомоВідео

21:33

Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

21:14

Без жодної хімії: найефективніший спосіб, як відмити решітку від витяжки

21:14

Оригінальний салат на святковий стіл за кілька хвилин - шикарний рецептВідео

20:51

"Трамп благословив": в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

20:43

На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

20:33

Що віщує пташка, яка вдарилася у вікно, за народними прикметами

Реклама
20:25

"Горілка для алкоголіка": Орбан "зірвався" через допомогу ЄС для України

20:19

На авіабазі "Енгельс-2" з'явилося 137 загадкових вантажівок: ЗМІ назвали причину

20:12

Про це знають одиниці: чому часник не пахне до нарізання

19:46

Скло більше не плаче: британський лайфхак, який рятує вікна від запотівання

19:36

Що станеться в разі втрати Покровська: названо головну мету Путіна

19:25

Ідеальний сніданок з яйцями за новим рецептом за 15 хвилин

19:23

"Претендент номер один": хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме

19:21

Без світла, води та зв’язку: що відомо про критичну ситуацію в одній з областей України

19:12

Вліз у суперечку і "охрестив": де знаходиться село, назву якому дав Іван ФранкоВідео

19:10

Втрати РФ за другий тиждень листопада в цифраПогляд

18:53

Не зогниє та не зморщиться: як зберігати буряк до квітня у міських умовахВідео

18:24

Чому з'являються мішки під очима - вчені вказали на цікавий нюанс

18:15

Ще довше без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 18 листопада

18:03

Літаки вже споряджені ракетами: РФ підготувалася до нового масованого обстрілу

17:55

Як приготувати соковите куряче філе: п'ять секретів смачного м'яса

17:51

Ціни на яйця різко підскочать: українцям назвали нову рекордну вартість

17:39

Росія вибрала новий курс - в Кремлі назвали умови закінчення війни

17:33

Ціни назад уже не відкотяться: українців попередили про новий удар по гаманцях

17:25

Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку": офіційне пояснення для українців

17:23

Ще не грудень, а ціни космос: в Україні подорожчали продукти на "Олів'є"

Реклама
17:17

Євро різко полетіло вниз: новий курс валют на 18 листопада

17:15

"Танці з зірками" повертаються: хто зі українських зірок вийде на паркет шоуВідео

17:00

Потужний захист від балістики: Україна отримає системи ППО з посиленими характеристиками

16:37

Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війнаВідео

16:35

Погода на завтра 18 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

16:31

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

16:31

Жінка купила будинок і знайшла в саду загадкові двері: за ними була шокуюча знахідкаВідео

16:27

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

16:26

Кохання після розлучення: як знайти пару і не втратити себе

16:23

Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти