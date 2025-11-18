"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

Катерина Репяхова розкрила деталі своєї боротьби за нове материнство.

Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Через затримку Катя Павлік зробила тест на вагітність, який виявився негативним

Дружина артиста поділилася емоціями після нездійсненого очікування

Український співак Віктор Павлік і його дружина, підприємиця і концертний директор Катерина Репяхова, виховують чотирирічного сина Михайла. Пара не приховує, що була б рада завести ще одну дитину.

"Уявіть собі ситуацію: маю затримку 3 дні при ідеальному циклі. В мене просто не буває затримок ніколи. І я ніколи не роблю тест, щоб не засмучуватися. Але на цей раз я вирішила зробити. Груди болять, ПМС немає", - написала дружина артиста у своєму блозі в Instagram. На жаль, тест на вагітність виявився негативним. "Це жорстоко", - не стримала емоції Катерина.

Вона зазначила, що останні кілька років їхня пара активно працює над зачаттям. Однак Репяхова починає втрачати віру - за хороших аналізів в обох партнерів омріяна вагітність все не настає.

Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

"Я вже не вірю, що колись я проживу те, що прожила 4 жовтня 2020 року (день, коли Репяхова дізналася про першу вагітність - прим. редактора). Може, не доля. Може, треба на ЕКЗ йти, я не знаю. При тому, що всі аналізи і обстеження ідеальні в обох. Лікарка сказала, що у 20-річних немає такої гарної картини, як у ВП по аналізах. Можливо, я ще Михасю потрібна в повній мірі..." - поділилася роздумами Катя Павлік.

Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік дружина - Катя Репяхова висловилася про мрію про другу дитину / фото: instagram.com/repyahovakate

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

