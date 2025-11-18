У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

На місці події працюють десятки пожежників та спеціальна техніка.

Вибух на газопроводі в Омську / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот з тг-каналу SHOT

Що трапилося:

Потужний вибух спалахнув на газопроводі біля Омська

Місцеві жителі скаржаться на різкий хімічний запах

У ніч із понеділка на вівторок, 18 листопада, неподалік Омська стався сильний вибух, після якого на місцевому газопроводі спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями російських ЗМІ, інцидент трапився в селищі Ростовка.

Жителі району кажуть, що після вибуху в повітрі тримається різкий хімічний запах. На місці події зараз працює багато пожежних розрахунків і спеціалізованої техніки.

Момент детонації на газовій магістралі зафіксували на відео, і ці кадри вже активно поширюються в інтернеті.

У передмісті Омська стався вибух / фото: тг-канал Главред

Спершу джерела інформували, що природа вибуху поки що не встановлена. Однак пізніше SHOT повідомив, що інцидент стався на підземній частині магістрального газопроводу-відгалуження.

Голова регіону Віталій Хоменко заявив, що вибух у Ростовці спричинила аварія на підземному відрізку газопроводу, яка сталася під час ремонтних робіт. За його словами, попередньо ніхто не постраждав.

При цьому російське Міноборони не робило заяв про знищення українських безпілотників над Омською областю.

Газопроводи з Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Удари по цілям в РФ - думка експертів

Вже стало відомо, що в Росії виник дефіцит бензину, спричинений ударами Збройних сил України по нафтопереробних заводах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Ця ситуація може прискорити інфляційні процеси в Російській Федерації. Крім того, удари ЗСУ підривають довіру суспільства до спроможності влади захистити критичну інфраструктуру країни.

"Удари по об’єктах у глибокому тилу залишаються однією з найбільш болючих тем для російського суспільства і водночас підривають довіру до здатності влади захистити критично важливу інфраструктуру", - зауважили в ISW.

Вибухи в Росії в листопаді - що відомо

Як повідомляв Главред, не так давно було підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян.

"Уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон у районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Результати уражень уточнюються", - зазначалося в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нещодавно Генштаб ЗСУ, опублікувавши відео запуску українських реактивних дронів "Барс", розкрив, як Україна масовано вдарила вглиб Росії. В результаті подій відомо про ураження нафтопереробного заводу в Самарській області, а також про влучання у склад безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на Донецькій області в Україні.

Також нещодавно у Новоросійську було підірвано установки С-400 і радари РФ. Супутникові знімки підтвердили, що далекобійні дрони у п'ятницю змогли успішно знищити чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу Російської Федерації.

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

