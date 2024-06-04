Дефіцит триматиметься весь день: коли вимикатимуть світло українцям 5 червня

Для дотримання лімітів обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості.

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Відключення світла в Україні на 4 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 5 червня, по всій Україні будуть вимикати світло. Графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти у кожній області з 00:00 до 24:00. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та промисловості, аби дотримуватись лімітів.

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"При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів", - пояснили у компанії.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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