ППО, світло та фортифікації на кордоні: Зеленський розкрив подробиці Ставки

На Ставці верховного головнокомандувача доповіли голови чотирьох ОВА, розповів президент.

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Зеленський провів Ставку / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Президент України Володимир Зеленський повернувся до Києва і насамперед провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Керівництво обговорило ситуацію на фронті та у прикордонних з РФ областях. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Найбільше боїв та найтяжче атаки на Донеччині. Фактично основний напрямок російських ударів. Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, у районах прикордоння Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули. Я вдячний кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати Харківський напрямок", - сказав Зеленський.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках фронту. Також президент заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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"Були доповіді: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що на Ставці обговорили підготовку та комплектування особовим складом бригад і резервів.

"Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій – про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом", - додав Зеленський.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, впродовж останніх трьох днів найнапруженіша ситуація зберігається на секторі Авдіївка-Покровськ на Донеччині. Проте окупанти там не досягли значних успіхів.

Окупанти просунулися у двох областях України. Військові аналітики відзначають просування ворога у двох областях України. В Запорізькій області в районі росіяни мають нехначні успіхи біля населеного пункту Нестерянка. Також окупанти просунулись біля населених пунктів Сокіл і Семенівка Донецької області.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. Найважчі бої точаться в напрямку Покровського. Крім цього, російські окупанти атакують і на півночі Харківської області.

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