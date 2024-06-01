РФ вдарила ракетами і дронами по енергооб’єктах у 5 областях: є руйнування і постраждалі

Російські окупанти під час нічної атаки цілилися по енергетичних об’єктах України.

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Наслідки удару РФ по Україні в ніч на 1 червня/ Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС в Івано-Франківській області

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 1 червня, атакувала Україну ракетами і дронами.

Загарбники цілилися по енергетичних об’єктах. Були атаковані енергооб’єкти у п’яти областях нашої країни. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог знову обстрілює українську енергетику! Атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях", – йдеться у повідомленні. відео дня

Він зазначив, що наслідки уточнюються, енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Вночі по всій Україні оголошувалася повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що РФ запускала ракети, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область), з аеродрому Енгельс (Саратовська область) і з боку Чорного моря. Також запускалися багато безпілотників.

Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

На Вінниччині пожежа через падіння уламків дрона

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Борзов зазначив, що постраждалих немає. Всі служби працюють.

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Дніпропетровщини

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в області під час атаки працювала протиповітряна оборона, збивали ракети і "Шахеди", але є й влучання. Він зазначив, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону.

"Сталися кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", – повідомив Лисак.

Також окупанти ввечері та вночі били по Нікополю та Покровській громаді.

"Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Яких ще збитків завдав ворог, зараз уточнюється", – розповів очільник Дніпропетровської ОВА.

На Харківщині постраждали 12 людей

Російські окупанти близько 5:00 вдарили по Балаклії Ізюмського району Харківської області.

Виникла пожежа. Постраждали 12 людей у двох житлових будинках: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

У всіх постраждалих – стан середньої важкості, у однієї дитини – гостра реакція на стрес. Постраждалі госпіталізовані до лікарні, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки удару по Балаклії на Харківщині/ Голова Харківської ОВА Сергій Синєгубов

РФ вдарила по енергооб’єкту на Івано-Франківщині

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що російські окупанти вночі атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в області.

"Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Слова вдячності усім нашим службам, які оперативно зреагували та допомогли долати наслідки атаки. Вкотре хочу наголосити: ворог – підступний. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку та людей поруч", – зазначила Онищук.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, у ніч на 31 травня у Києві пролунав вибух – РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа. За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила по Києву "Іскандером" – у КМВА розповіли про наслідки атаки. Після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі – на неї впали уламки. Пошкоджено склади та автомобілі. Обійшлося без жертв.

Крім цього, у ніч на 31 травня у Харкові ракета РФ влучила у житлову п’ятиповерхівку – постраждали 23 людини, троє – загинули. Армія РФ застосувала тактику подвійного удару. Серед поранених – медик екстреної медичної допомоги, пошкоджено авто "швидкої".

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