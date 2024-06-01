Росія масштабно вдарила ракетами і шахедами по Україні

ППО відпрацювало вже по кількох цілях ворога.

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Ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У ніч на 1 червня Росія масовано вдарила по Україні дронами і ракетами. Уже відомо про успішну роботу нашого ППО.

Росія запустила по Україні ракети та БпЛА. Вибухи чули у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях.

На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

відео дня

03:48 Велика кількість ракет увійшла в повітряний простір України.

04:31 Пуски "Кинджалів".

04:39 Крилаті ракети у Львівській області летять на схід від Львова курсом на Дрогобич/Стрий.

Що відомо про ракету Кинжал / Инфографика: Главред

04:47 Весь залишок ракет у повітряному просторі Львівської області, пишуть моніторингові канали. На Сході та в Центрі України - самотні шахеди.

04:53 Ракети пройшли Стрий і повернули на Бурштин. Знову загроза для ТЕС і жителів міста.

05:04 По ракетах чисто. Залишилися самотні шахеди на сході і в центрі.

Ракетний удар по Харкову 31 травня

Як повідомляв Главред, минулої ночі російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.

На місці влучання почалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.

Уранці стало відомо, що кількість постраждалих через російський обстріл Харкова зросла до 23-х. Загинули три людини.

Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейський, які прибули на місце вибуху.

Пізніше в Харківській ОВА повідомили, що кількість жертв російського удару по місту зросла до чотирьох.

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