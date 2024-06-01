Росія масштабно вдарила ракетами і шахедами по Україні

У ніч на 1 червня Росія масовано вдарила по Україні дронами і ракетами. Уже відомо про успішну роботу нашого ППО.
Росія запустила по Україні ракети та БпЛА. Вибухи чули у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській областях.
На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.
03:48 Велика кількість ракет увійшла в повітряний простір України.
04:31 Пуски "Кинджалів".
04:39 Крилаті ракети у Львівській області летять на схід від Львова курсом на Дрогобич/Стрий.
04:47 Весь залишок ракет у повітряному просторі Львівської області, пишуть моніторингові канали. На Сході та в Центрі України - самотні шахеди.
04:53 Ракети пройшли Стрий і повернули на Бурштин. Знову загроза для ТЕС і жителів міста.
05:04 По ракетах чисто. Залишилися самотні шахеди на сході і в центрі.
Ракетний удар по Харкову 31 травня
Як повідомляв Главред, минулої ночі російські окупанти влаштували масований обстріл Харкова. Ворог вдарив по 5-поверховому багатоквартирному будинку.
На місці влучання почалася потужна пожежа, у будинку є серйозний обвал. Під завалами можуть бути люди.
Уранці стало відомо, що кількість постраждалих через російський обстріл Харкова зросла до 23-х. Загинули три людини.
Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейський, які прибули на місце вибуху.
Пізніше в Харківській ОВА повідомили, що кількість жертв російського удару по місту зросла до чотирьох.
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