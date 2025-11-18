Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки під парасолькою за 23 с

Віталій Кірсанов
18 листопада 2025, 05:50
33
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до наступного випробування? Уважно подивіться на дві картинки з дівчиною під парасолькою. На перший погляд, вони можуть здатися однаковими, але при уважному розгляді ви виявите, що на зображенні заховано 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 23 секунди? Запустіть таймер і перевірте свою гостроту зору.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчина

РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчина

06:55Україна
До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

01:00Світ
"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

00:02Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

06:55

РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчина

06:10

100 винищувачів Rafale для України: що потрібно знатиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки під парасолькою за 23 с

05:22

"Мінус 10°C і пастки": в Україні знайшли справжнє підземне місто, де вхід в ньогоВідео

05:05

"Тарас закохався": Денисенко обмовилась про переможницю "Холостяка"

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
04:41

Ходьба проти жиру на животі: тренер розкрив ефективну щоденну норму

04:16

Новий світлофор з червоним хрестом з'явився на дорогах України - що він означає

03:52

Без грудочок і прилипань: як приготувати ідеальні млинці, які не рвуться

03:30

Як обігнати Землю і "загальмувати" час: неймовірний сценарій учених

Реклама
02:30

Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміниВідео

02:28

Ви точно робите це неправильно: як правильно прати одяг, щоб не зіпсувати його

02:09

Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

01:30

У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

01:12

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

01:00

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

00:02

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

17 листопада, понеділок
23:55

Коли провітрювати дім, щоб не з’являлась цвіль та конденсат: фахівці дали чітку відповідь

22:58

Добриво чи шкода: що робити з опалим листям горіха восени

22:48

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:21

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

Реклама
22:15

"Не буду брехати": Міша Кацурін показав "нетверезе" фото Наді Дорофєєвої

22:00

"Ми вирішили": відома акторка розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

22:00

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомоВідео

21:33

Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

21:14

Без жодної хімії: найефективніший спосіб, як відмити решітку від витяжки

21:14

Оригінальний салат на святковий стіл за кілька хвилин - шикарний рецептВідео

20:51

"Трамп благословив": в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

20:43

На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

20:33

Що віщує пташка, яка вдарилася у вікно, за народними прикметами

20:25

"Горілка для алкоголіка": Орбан "зірвався" через допомогу ЄС для України

20:19

На авіабазі "Енгельс-2" з'явилося 137 загадкових вантажівок: ЗМІ назвали причину

20:12

Про це знають одиниці: чому часник не пахне до нарізання

19:46

Скло більше не плаче: британський лайфхак, який рятує вікна від запотівання

19:36

Що станеться в разі втрати Покровська: названо головну мету Путіна

19:25

Ідеальний сніданок з яйцями за новим рецептом за 15 хвилин

19:23

"Претендент номер один": хто може замінити Лаврова після відставки, прізвище відоме

19:21

Без світла, води та зв’язку: що відомо про критичну ситуацію в одній з областей України

19:12

Вліз у суперечку і "охрестив": де знаходиться село, назву якому дав Іван ФранкоВідео

19:10

Втрати РФ за другий тиждень листопада в цифраПогляд

18:53

Не зогниє та не зморщиться: як зберігати буряк до квітня у міських умовахВідео

Реклама
18:24

Чому з'являються мішки під очима - вчені вказали на цікавий нюанс

18:15

Ще довше без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 18 листопада

18:03

Літаки вже споряджені ракетами: РФ підготувалася до нового масованого обстрілу

17:55

Як приготувати соковите куряче філе: п'ять секретів смачного м'яса

17:51

Ціни на яйця різко підскочать: українцям назвали нову рекордну вартість

17:39

Росія вибрала новий курс - в Кремлі назвали умови закінчення війни

17:33

Ціни назад уже не відкотяться: українців попередили про новий удар по гаманцях

17:25

Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку": офіційне пояснення для українців

17:23

Ще не грудень, а ціни космос: в Україні подорожчали продукти на "Олів'є"

17:17

Євро різко полетіло вниз: новий курс валют на 18 листопада

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти