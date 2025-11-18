"Тарас закохався": Денисенко обмовилась про переможницю "Холостяка"

Наталка Денисенко впевнена, що у Тараса Цимбалюка з'явились почуття.

Наталка Денисенко - хто переміг на Холостяку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко розповіла про фіналістку "Холостяка"

Що відчув до неї Тарас Цимбалюк

Українська акторка Наталка Денисенко, колега й подруга цьогорічного Холостяка Тараса Цимбалюка, поділилася своїми думками щодо фіналу шоу. У програмі "ТУР Зірками" вона зізналася, що вже знає ім'я переможниці.

За словами Наталії, головний герой "Холостяк-14" справді зміг відчути кохання під час проєкту. Попри складний знімальний процес, шоу для учасників було максимально наближеним до реальності.

Наталка Денисенко і Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Тарас дійсно проникся цим проєктом і закохався. Це правда. Я не можу розказувати всі ці штуки", — загадково сказала акторка.

Денисенко також розповіла, що учасниці перебувають у доволі жорстких умовах — без телефонів, книжок, музики та будь-якої звичної підтримки. Вона зізналася, що не змогла б витримати такий психологічний тиск. За її словами, у цих обставинах дуже легко закохатися у Холостяка, адже всі думки зосереджені лише на ньому.

Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк - Холостяк пост шоу / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Це величезний психологічний тиск на дівчат, тому що вони потрапляють у будинок без телефонів, без книжок, без музики. Їм не можна користуватися нічим. Я уявляю, що сама сиджу в будинку серед конкуренток без нічого, без підтримки. Можу зателефонувати батькам лише раз на день. Кажуть, що дівчата прийшли на Холостяк за піаром, – можливо, хтось дійсно заради цього. Але ці дівчата – суперсильні духом жінки, які витримали дуже сильний емоційний і психологічний тиск. Я не кажу, що там їм спеціально щось роблять, але бути в таких умовах і не закохатися, наприклад, у Тараса, тому що ти тільки думаєш про нього одного, – неможливо", — підсумувала акторка.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

