Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

Енергетики адаптують роботу АЕС та ліній електропередач, щоб зменшити наслідки несподіваних відключень і забезпечити безпеку.

Експерти відновлюють контроль над системами / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Хмельницька та Рівненська АЕС знизили потужність через пошкоджені лінії

Одну лінію 750 кВ вже відновили, друга залишається несправною

Запорізька АЕС під’єднана до мережі, але лінія "Дніпровська" знову відключена

Внаслідок російських атак, які пошкодили ключову електричну підстанцію, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції змушені працювати на зниженій потужності. Пошкоджений об’єкт має критичне значення для ядерної безпеки України.

Відключення ліній електропередач

Після обстрілу 7 листопада обидві АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередач 750 кВ. Оператор енергосистеми наказав зменшити потужність окремих реакторів. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в офіційній заяві 17 листопада.

відео дня

"З цією метою експерти Агентства за допомогою спеціальних експертних місій продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності", — наголосив Гроссі.

Станом на 17 листопада одну з пошкоджених ліній вдалося відновити, проте друга залишається несправною. Надійне зовнішнє електропостачання критично важливе для забезпечення роботи систем ядерної безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Щодо Запорізької АЕС, яка перебуває у зоні бойових дій, станція наразі під’єднана до електромережі після ремонтних робіт. 9 листопада Гроссі повідомляв, що ЗАЕС знову під’єднали до резервного живлення завдяки тимчасовому локальному припиненню вогню, що дозволило відновити технічне обслуговування систем безпеки станції.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"Припинивши місячне відключення електроенергії поза межами об’єкта, це дозволило відновити технічне обслуговування систем безпеки станції", — підкреслив Гроссі.

Водночас лінія 750 кВ "Дніпровська" на ЗАЕС знову відключена після спрацювання системи захисту. Її нещодавно відновили, але з вечора п’ятниці вона знову не працює з невстановлених причин, повідомили у МАГАТЕ.

Експертна оцінка стабілізації енергосистеми

За словами Віталія Зайченка, голови "Укренерго", нинішня необхідність застосування відключень є вимушеним заходом для стабілізації енергосистеми. Експерт пояснює, що протягом найближчих днів ситуація залишатиметься складною, і гарантувати відсутність відключень наразі неможливо.

Водночас Зайченко зазначає, що за кілька тижнів очікується покращення стану енергосистеми, що дозволить зменшити або повністю відмовитися від обмежень для споживачів. На думку фахівця, такі заходи є критично важливими для збереження стабільності всієї енергомережі.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про реальну загрозу масштабних відключень електроенергії в Україні. За його словами, енергосистема перебуває у критичному стані і за певних умов країна може опинитися в тотальному блекауті, а світла може не бути до 20 годин на добу.

Крім того, В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 18 листопада

Нагадаємо, масовані ракетно-дронові атаки Росії на українську енергосистему останні два місяці призвели до значних втрат потужності, через що в Україні запроваджують відключення світла.

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

