Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення

Російські війська на цьому напрямку зазнали одних з найбільших втрат на полі бою за останні місяці, кажуть експерти.

Що відбувається в Покровську / Колаж: Главред, фото: 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка, ISW

Основні висновки аналітиків ISW:

Війська РФ можуть намагатися заблокувати українські сили в Покровську та Мирнограді

Головна мета Росії зараз - це не дати Україні провести організований відхід з позицій

Росіяни використовуватимуть транспорт для перевезення військ в прикритті туману

Російські війська, за оцінками аналітиків, можуть готуватися до спроби ізолювати підрозділи Сил оборони України безпосередньо всередині Покровська Донецької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому аналізі.

Зазначається, що паралельно з блокуванням українських сил у місті, російські підрозділи розгортають наступальні дії із західного напрямку, прагнучи створити котел у Покровсько-Мирноградському районі.

Аналітики вважають, що саме західний вектор видається росіянам вигіднішим для потенційного оточення, ніж східний.

Яка ситуація в Покровську станом на 18 листопада / фото: ISW

Спираючись на дані військового експерта Костянтина Машовця, американські дослідники наголошують: російські сили намагаються затиснути українські підрозділи в Покровську та Мирнограді, аби унеможливити організований відхід української армії. Такий відхід міг би фактично нівелювати оперативні переваги, на які російське командування розраховує у разі захоплення Покровська.

Хоча війська РФ, що діють у цьому секторі фронту, зазнали одних із найтяжчих втрат за останні місяці, керівництво ворога все одно намагається довести наступ до завершення та встановити контроль над містом.

"ISW продовжує оцінювати, що російські сили, дуже ймовірно, завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними", - підкреслюють аналітики.

Також аналітики не виключають, що окупанти можуть перейти до активнішого використання техніки для швидкого перекидання особового складу всередину міста, можливо, скориставшись погодними умовами, зокрема туманом.

З цією метою вони вже розчищають дороги Новоекономічне–Мирноград і Гродівка–Мирноград, готуючи маршрути для входження своїх транспортних колон у місто.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На що розраховує Росія - думка експерта про ситуацію в Покровську

Російський опозиційний політичний діяч Ілля Пономарьов зазначає, що з військової точки зору втрата Покровська не буде катастрофою для фронту.

"Це суто можливість для Путіна, щоб маніпулювати Трампом: "Якщо ти хочеш, щоб твої хлопці не зазнали поразки і не звинуватили в цьому тебе, допомагай мені домовитися з ними". Це єдиний фактор, що впливає на можливість конкретної домовленості. Чи дійде справа до угоди - повністю залежить від Путіна. Особисто я вважаю, що він уже, що називається, давно "загрався" у свою гру. Трамп запропонував йому досить вигідні умови, але Путін ще роздумує. Скільки він буде так вагатися - невідомо, тут суто психологія, навіть психіатрія", - заявив він у розмові з Главредом.

Також, за словами Іллі Пономарьова, не слід забувати про те, що Путін прагне "перемоги", і він вірить, що Трамп може забезпечити йому цю перемогу за певних обставин. Проте, на даний момент Путін, імовірно, вважає, що його зустріч матиме кращі результати, якщо перед цим буде взято Покровськ.

"Відповідно, зараз немає тієї терміновості, щоб вимагати зустріч "завтра". Він поставив завдання своїм військам завершити операцію навколо Покровська. А коли це станеться, тоді вже буде посилено тиск на американців із тезою: "Ось, бачите, ми просуваємося, ми перемагаємо - давайте зустрічатися. Переконайте своїх українців відступити, інакше буде гірше", - каже експерт.

Водночас, на думку Пономарьова, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що Україна "скінчиться" раніше, ніж Росія.

"Він, по суті, не повністю усвідомлює проблеми всередині країни, але вважає, що Україна закінчиться раніше, тож зосередився на ударах по енергетичній інфраструктурі та інших заходах, аби прискорити деградацію економіки. Розрахунок насамперед на економічну витривалість", - каже він.

Бої в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська продовжують просуватися в Покровську Донецької області, зокрема, в південній частині міста. Крім прямого наступу, ворог намагається обійти Покровськ з флангів: з північного сходу, де бої йдуть біля Родинського та Червоного Лиману та з південного заходу, де бойові дії не припиняються в районах Удачного та Котлиного.

Також зазначалося, що на ключовому напрямку росіяни змінюють напрямок атак. За даними проєкту DeepState, російські війська продовжують чинити тиск на місто Лиман у Донецькій області, діючи по всій сірій зоні. Незважаючи на це, ситуацію на цій ділянці вдалося відносно стабілізувати.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 16 листопада, армія РФ продовжує просуватися у напрямку Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе. Ця дорога є одним з ключових шляхів постачання для українських військ у місті.

Більше новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

