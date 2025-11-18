Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення

Даяна Швець
18 листопада 2025, 09:12оновлено 18 листопада, 09:49
560
Російські війська на цьому напрямку зазнали одних з найбільших втрат на полі бою за останні місяці, кажуть експерти.
Покровск, ВСУ, карта
Що відбувається в Покровську / Колаж: Главред, фото: 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка, ISW

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Війська РФ можуть намагатися заблокувати українські сили в Покровську та Мирнограді
  • Головна мета Росії зараз - це не дати Україні провести організований відхід з позицій
  • Росіяни використовуватимуть транспорт для перевезення військ в прикритті туману

Російські війська, за оцінками аналітиків, можуть готуватися до спроби ізолювати підрозділи Сил оборони України безпосередньо всередині Покровська Донецької області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому аналізі.

Зазначається, що паралельно з блокуванням українських сил у місті, російські підрозділи розгортають наступальні дії із західного напрямку, прагнучи створити котел у Покровсько-Мирноградському районі.

відео дня

Аналітики вважають, що саме західний вектор видається росіянам вигіднішим для потенційного оточення, ніж східний.

Яка ситуація в Покровську станом на 18 листопада
Яка ситуація в Покровську станом на 18 листопада / фото: ISW

Спираючись на дані військового експерта Костянтина Машовця, американські дослідники наголошують: російські сили намагаються затиснути українські підрозділи в Покровську та Мирнограді, аби унеможливити організований відхід української армії. Такий відхід міг би фактично нівелювати оперативні переваги, на які російське командування розраховує у разі захоплення Покровська.

Хоча війська РФ, що діють у цьому секторі фронту, зазнали одних із найтяжчих втрат за останні місяці, керівництво ворога все одно намагається довести наступ до завершення та встановити контроль над містом.

"ISW продовжує оцінювати, що російські сили, дуже ймовірно, завершать захоплення Покровська та Мирнограда, хоча терміни та оперативні наслідки цих захоплень наразі залишаються неясними", - підкреслюють аналітики.

Також аналітики не виключають, що окупанти можуть перейти до активнішого використання техніки для швидкого перекидання особового складу всередину міста, можливо, скориставшись погодними умовами, зокрема туманом.

З цією метою вони вже розчищають дороги Новоекономічне–Мирноград і Гродівка–Мирноград, готуючи маршрути для входження своїх транспортних колон у місто.

Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення
Покровськ / Інфографіка: Главред

На що розраховує Росія - думка експерта про ситуацію в Покровську

Російський опозиційний політичний діяч Ілля Пономарьов зазначає, що з військової точки зору втрата Покровська не буде катастрофою для фронту.

"Це суто можливість для Путіна, щоб маніпулювати Трампом: "Якщо ти хочеш, щоб твої хлопці не зазнали поразки і не звинуватили в цьому тебе, допомагай мені домовитися з ними". Це єдиний фактор, що впливає на можливість конкретної домовленості. Чи дійде справа до угоди - повністю залежить від Путіна. Особисто я вважаю, що він уже, що називається, давно "загрався" у свою гру. Трамп запропонував йому досить вигідні умови, але Путін ще роздумує. Скільки він буде так вагатися - невідомо, тут суто психологія, навіть психіатрія", - заявив він у розмові з Главредом.

Також, за словами Іллі Пономарьова, не слід забувати про те, що Путін прагне "перемоги", і він вірить, що Трамп може забезпечити йому цю перемогу за певних обставин. Проте, на даний момент Путін, імовірно, вважає, що його зустріч матиме кращі результати, якщо перед цим буде взято Покровськ.

"Відповідно, зараз немає тієї терміновості, щоб вимагати зустріч "завтра". Він поставив завдання своїм військам завершити операцію навколо Покровська. А коли це станеться, тоді вже буде посилено тиск на американців із тезою: "Ось, бачите, ми просуваємося, ми перемагаємо - давайте зустрічатися. Переконайте своїх українців відступити, інакше буде гірше", - каже експерт.

Водночас, на думку Пономарьова, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що Україна "скінчиться" раніше, ніж Росія.

"Він, по суті, не повністю усвідомлює проблеми всередині країни, але вважає, що Україна закінчиться раніше, тож зосередився на ударах по енергетичній інфраструктурі та інших заходах, аби прискорити деградацію економіки. Розрахунок насамперед на економічну витривалість", - каже він.

Бої в Донецькій області - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська продовжують просуватися в Покровську Донецької області, зокрема, в південній частині міста. Крім прямого наступу, ворог намагається обійти Покровськ з флангів: з північного сходу, де бої йдуть біля Родинського та Червоного Лиману та з південного заходу, де бойові дії не припиняються в районах Удачного та Котлиного.

Також зазначалося, що на ключовому напрямку росіяни змінюють напрямок атак. За даними проєкту DeepState, російські війська продовжують чинити тиск на місто Лиман у Донецькій області, діючи по всій сірій зоні. Незважаючи на це, ситуацію на цій ділянці вдалося відносно стабілізувати.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 16 листопада, армія РФ продовжує просуватися у напрямку Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе. Ця дорога є одним з ключових шляхів постачання для українських військ у місті.

Більше новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту Ілля Пономарьов Покровськ війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт Бої в Донецькій області
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

11:27Політика
У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

11:06Світ
Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

10:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Не тільки з маслом: з якими продуктами не можна їсти хліб

Не тільки з маслом: з якими продуктами не можна їсти хліб

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Останні новини

11:24

П'ять знаків зодіаку, які люблять пліткувати і неймовірно допитливі

11:16

Як морози вплинуть на відключення: в Укренерго попередили про найскладніші сценарії

11:11

"Ворог внутрішній": в Одесі вандали розгромили унікальний музей

11:08

Як правильно відбивати мʼясо на биточки: секрет, про який майже ніхто не знає

11:06

У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
11:01

Китайський гороскоп на завтра 19 листопада: Мавпам - депресія, Свиням - жертви

10:41

Свої діти: Надя Дорофєєва оголосила про важливе рішенняВідео

10:36

Ціна нафти РФ впала до багаторічногор мінімумму: як діють санкції США проти Росії

10:34

Він мав два імені: як ще можна називати Богдана ХмельницькогоВідео

Реклама
10:14

Замовне вбивство за 45 тисяч доларів, викриття нардепа-зрадника Пономарьова та кримінальної "сходки" : ексклюзивні подробиці гучних справи ДБР у третій серії документального серіалу на 2+2

10:04

Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не віриться зовсім": Ольга Сумська розповіла про страшне горе

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

09:12

Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

У Донецьку блимало світло: дрони пошкодили одразу дві ТЕС на окупованому Донбасі

08:36

Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України

08:10

Три ключові питання на шляху до припинення вогнюПогляд

07:48

Трамп підтримає законопроект про санкції проти РФ, але є умова - Reuters

06:55

РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчинаФото

Реклама
06:10

100 винищувачів Rafale для України: що потрібно знатиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки під парасолькою за 23 с

05:22

"Мінус 10°C і пастки": в Україні знайшли справжнє підземне місто, де вхід в ньогоВідео

05:05

"Тарас закохався": Денисенко обмовилась про переможницю "Холостяка"

04:41

Ходьба проти жиру на животі: тренер розкрив ефективну щоденну норму

04:16

Новий світлофор з червоним хрестом з'явився на дорогах України - що він означає

03:52

Без грудочок і прилипань: як приготувати ідеальні млинці, які не рвуться

03:30

Як обігнати Землю і "загальмувати" час: неймовірний сценарій учених

02:30

Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміниВідео

02:28

Ви точно робите це неправильно: як правильно прати одяг, щоб не зіпсувати його

02:09

Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

01:30

У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

01:12

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

01:00

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

00:02

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

17 листопада, понеділок
23:55

Коли провітрювати дім, щоб не з’являлась цвіль та конденсат: фахівці дали чітку відповідь

22:58

Добриво чи шкода: що робити з опалим листям горіха восени

22:48

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:21

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

22:15

"Не буду брехати": Міша Кацурін показав "нетверезе" фото Наді Дорофєєвої

Реклама
22:00

"Ми вирішили": відома акторка розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

22:00

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомоВідео

21:33

Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

21:14

Оригінальний салат на святковий стіл за кілька хвилин - шикарний рецептВідео

21:14

Без жодної хімії: найефективніший спосіб, як відмити решітку від витяжки

20:51

"Трамп благословив": в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

20:43

На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

20:33

Що віщує пташка, яка вдарилася у вікно, за народними прикметами

20:25

"Горілка для алкоголіка": Орбан "зірвався" через допомогу ЄС для України

20:19

На авіабазі "Енгельс-2" з'явилося 137 загадкових вантажівок: ЗМІ назвали причину

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти