Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України

Даяна Швець
18 листопада 2025, 08:36
1243
Заготовки виготовляються виключно за державним замовленням Росії, яка є єдиним покупцем продукції у режиму Лукашенка.
Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України
РФ допомагає Білорусі неочікуваним способом / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне:

  • Китай забезпечив Білорусь потужностями для виробництва боєприпасів для Росії
  • Мінськ штампує пів мільйона снарядів на рік завдяки китайському обладнанню

Китайська сторона сприяла тому, що Білорусь змогла розгорнути масове виробництво приблизно пів мільйона корпусів для артилерійських боєприпасів. Важливим нюансом є те, що вони надалі призначаються для потреб російської армії. Про це повідомив громадський представник об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик, цитує DW.

Як стверджує Купрейчик, йдеться про річний обсяг виготовлення. За його словами, одне з білоруських підприємств здатне випускати не менше ніж пів мільйона таких боєприпасних корпусів.

відео дня

Він наголосив: "Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів".

Купрейчик окремо пояснив, що мова йде не про повноцінні боєприпаси, а лише про металеві корпуси без вибухових речовин усередині.

Він вважає, що режим Лукашенка наразі не здатен самостійно виготовляти вибухівку, оскільки в країні відсутні відповідні виробничі потужності. Через це підприємства обмежуються випуском пустих оболонок.

"Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", — додав він.

Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Представник BelPol підкреслив, що можливість налагодити таке виробництво з’явилася завдяки поставленій Китаєм технологічній лінії. За його словами, для монтажу обладнання Пекін відправив до Білорусі групу із десяти інженерів.

"Цікаво, що білоруські інженери не змогли самі встановити цю лінію з виробництва боєприпасів. Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її", — зазначив Купрейчик.

Більше того, за його інформацією, на двох білоруських підприємствах досі працюють фахівці з Китаю, які контролюють роботу обладнання, що свідчить про особливу зацікавленість Пекіна в цьому проєкті.

Купрейчик також підкреслив, що всі виготовлені заготовки постачаються виключно за замовленням Росії.

"Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", — резюмував представник BelPol.

Як треба діяти Україні, щоб нейтралізувати загрозу від Білорусі - думка експерта

Не секрет, що співпраця між військовими РБ та РФ є постійною та включає регулярні спільні навчання, тому треба постійно "тримати руку на пульсі".

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук критично важливим є те, як українська розвідка відстежує переміщення російських підрозділів під час військових навчань і після їхнього завершення.

Він нагадав, що у 2021 році російські війська вже розміщувалися на території Білорусі за аналогічною схемою.

"Тоді Володимира Путіна та його маріонеток питали, чому ці угрупування не виводять з районів навчань у пункти постійної дислокації. Сергій Шойгу обіцяв, що після відпочинку так і станеться, але це була брехня і ніхто нікуди не вирушав", – зазначив він у ефірі 24 Каналу.

Загроза з боку Білорусі для України

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський попереджав, що з боку Білорусі є російська загроза і Україна про це знає. За його словами, на РФ потрібно тиснути, щоб гарантувати безпеку.

Водночас глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевнив, що Київ постійно стежить за російсько-білоруськими маневрами і розуміє, що відбувається.

А ось глава Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що наразі Білорусь не має наміру робити жодних кроків щодо України. Ба більше, за його словами, навіть Олександр Лукашенко категорично проти подібних дій.

Більше важливих новин:

Про джерело: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко Сі Цзіньпін Пекин Володимир Путін військова допомога новини Білорусі новини Китаю війна Росії та України боєприпаси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

11:27Політика
У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

11:06Світ
Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

10:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

Не тільки з маслом: з якими продуктами не можна їсти хліб

Не тільки з маслом: з якими продуктами не можна їсти хліб

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

Останні новини

11:27

Віткофф і Зеленський проведуть переговори у Туреччині – деталі від Reuters

11:24

П'ять знаків зодіаку, які люблять пліткувати і неймовірно допитливі

11:16

Як морози вплинуть на відключення: в Укренерго попередили про найскладніші сценарії

11:11

"Ворог внутрішній": в Одесі вандали розгромили унікальний музей

11:08

Як правильно відбивати мʼясо на биточки: секрет, про який майже ніхто не знає

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
11:06

У повітрі хімічний запах: у РФ стався небезпечний вибух, що злетіло у повітря

11:01

Китайський гороскоп на завтра 19 листопада: Мавпам - депресія, Свиням - жертви

10:41

Свої діти: Надя Дорофєєва оголосила про важливе рішенняВідео

10:36

Ціна нафти РФ впала до багаторічногор мінімумму: як діють санкції США проти Росії

Реклама
10:34

Він мав два імені: як ще можна називати Богдана ХмельницькогоВідео

10:14

Замовне вбивство за 45 тисяч доларів, викриття нардепа-зрадника Пономарьова та кримінальної "сходки" : ексклюзивні подробиці гучних справи ДБР у третій серії документального серіалу на 2+2

10:04

Скільки триватимуть відключення світла: в "Укренерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не віриться зовсім": Ольга Сумська розповіла про страшне горе

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 листопада (оновлюється)

09:12

Українські військові можуть опинитися в котлі: де армія РФ приготувала оточення

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:49

У Донецьку блимало світло: дрони пошкодили одразу дві ТЕС на окупованому Донбасі

08:36

Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України

08:10

Три ключові питання на шляху до припинення вогнюПогляд

07:48

Трамп підтримає законопроект про санкції проти РФ, але є умова - Reuters

Реклама
06:55

РФ атакувала Дніпро і Харківщину: є руйнування, загинула 17-річна дівчинаФото

06:10

100 винищувачів Rafale для України: що потрібно знатиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки під парасолькою за 23 с

05:22

"Мінус 10°C і пастки": в Україні знайшли справжнє підземне місто, де вхід в ньогоВідео

05:05

"Тарас закохався": Денисенко обмовилась про переможницю "Холостяка"

04:41

Ходьба проти жиру на животі: тренер розкрив ефективну щоденну норму

04:16

Новий світлофор з червоним хрестом з'явився на дорогах України - що він означає

03:52

Без грудочок і прилипань: як приготувати ідеальні млинці, які не рвуться

03:30

Як обігнати Землю і "загальмувати" час: неймовірний сценарій учених

02:30

Новий "Крим" у країнах Балтії: експерт описав небезпечний сценарій та назвав терміниВідео

02:28

Ви точно робите це неправильно: як правильно прати одяг, щоб не зіпсувати його

02:09

Дві АЕС обмежили потужність через обстріл РФ: у МАГАТЕ розкрили ризики

01:30

У молодшого сина Бекхемів проблеми із законом - що сталося

01:12

"Це жорстоко": дружина Віктора Павліка розповіла про проблеми із зачаттям

01:00

До сотні Rafale для України: Франція готова, але на шляху є перепона – WSJ

00:02

"Хочуть створити великі "клешні"": експерт пояснив загрозу для двох міст

17 листопада, понеділок
23:55

Коли провітрювати дім, щоб не з’являлась цвіль та конденсат: фахівці дали чітку відповідь

22:58

Добриво чи шкода: що робити з опалим листям горіха восени

22:48

Атакують з кількох напрямків: РФ масовано б'є по Дніпру, лунають сильні вибухи

22:21

Усик звільнив пояс WBO: титул перейшов до іншого, що сталося

Реклама
22:15

"Не буду брехати": Міша Кацурін показав "нетверезе" фото Наді Дорофєєвої

22:00

"Ми вирішили": відома акторка розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

22:00

"Заклали вибухівку": в Росії заявили про замах на Сергія Шойгу, що відомоВідео

21:33

Сніг, дощі та шквали: частину регіонів накриє холодний шторм

21:14

Оригінальний салат на святковий стіл за кілька хвилин - шикарний рецептВідео

21:14

Без жодної хімії: найефективніший спосіб, як відмити решітку від витяжки

20:51

"Трамп благословив": в США готують рішення, що змусить Путіна припинити війну

20:43

На ключовому напрямку окупанти змінюють напрямок атак: DeepState розкрили деталі

20:33

Що віщує пташка, яка вдарилася у вікно, за народними прикметами

20:25

"Горілка для алкоголіка": Орбан "зірвався" через допомогу ЄС для України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти