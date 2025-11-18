Білорусь і РФ запустили нову таємну схему: DW розкрили небезпеку для України

Заготовки виготовляються виключно за державним замовленням Росії, яка є єдиним покупцем продукції у режиму Лукашенка.

РФ допомагає Білорусі неочікуваним способом / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне:

Китай забезпечив Білорусь потужностями для виробництва боєприпасів для Росії

Мінськ штампує пів мільйона снарядів на рік завдяки китайському обладнанню

Китайська сторона сприяла тому, що Білорусь змогла розгорнути масове виробництво приблизно пів мільйона корпусів для артилерійських боєприпасів. Важливим нюансом є те, що вони надалі призначаються для потреб російської армії. Про це повідомив громадський представник об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик, цитує DW.

Як стверджує Купрейчик, йдеться про річний обсяг виготовлення. За його словами, одне з білоруських підприємств здатне випускати не менше ніж пів мільйона таких боєприпасних корпусів.

Він наголосив: "Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів".

Купрейчик окремо пояснив, що мова йде не про повноцінні боєприпаси, а лише про металеві корпуси без вибухових речовин усередині.

Він вважає, що режим Лукашенка наразі не здатен самостійно виготовляти вибухівку, оскільки в країні відсутні відповідні виробничі потужності. Через це підприємства обмежуються випуском пустих оболонок.

"Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", — додав він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Представник BelPol підкреслив, що можливість налагодити таке виробництво з’явилася завдяки поставленій Китаєм технологічній лінії. За його словами, для монтажу обладнання Пекін відправив до Білорусі групу із десяти інженерів.

"Цікаво, що білоруські інженери не змогли самі встановити цю лінію з виробництва боєприпасів. Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її", — зазначив Купрейчик.

Більше того, за його інформацією, на двох білоруських підприємствах досі працюють фахівці з Китаю, які контролюють роботу обладнання, що свідчить про особливу зацікавленість Пекіна в цьому проєкті.

Купрейчик також підкреслив, що всі виготовлені заготовки постачаються виключно за замовленням Росії.

"Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", — резюмував представник BelPol.

Як треба діяти Україні, щоб нейтралізувати загрозу від Білорусі - думка експерта

Не секрет, що співпраця між військовими РБ та РФ є постійною та включає регулярні спільні навчання, тому треба постійно "тримати руку на пульсі".

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук критично важливим є те, як українська розвідка відстежує переміщення російських підрозділів під час військових навчань і після їхнього завершення.

Він нагадав, що у 2021 році російські війська вже розміщувалися на території Білорусі за аналогічною схемою.

"Тоді Володимира Путіна та його маріонеток питали, чому ці угрупування не виводять з районів навчань у пункти постійної дислокації. Сергій Шойгу обіцяв, що після відпочинку так і станеться, але це була брехня і ніхто нікуди не вирушав", – зазначив він у ефірі 24 Каналу.

Загроза з боку Білорусі для України

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський попереджав, що з боку Білорусі є російська загроза і Україна про це знає. За його словами, на РФ потрібно тиснути, щоб гарантувати безпеку.

Водночас глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевнив, що Київ постійно стежить за російсько-білоруськими маневрами і розуміє, що відбувається.

А ось глава Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що наразі Білорусь не має наміру робити жодних кроків щодо України. Ба більше, за його словами, навіть Олександр Лукашенко категорично проти подібних дій.

