"Не віриться зовсім": Ольга Сумська розповіла про страшне горе

Ольга Сумська вшанувала пам'ять своєї колеги.

Ольга Сумська згадала про подругу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ольга Сумська присвятила публікацію Руслані Писанці

Що написали шанувальники

Українська відома акторка Ольга Сумська звернулася до Руслани Писанки, яка померла у 2022 році.

На своїй сторінці в соцмережах Сумська зробила публікацію в день ювілею Руслани.

Як виявилося, вчора, 17 листопада, Писанці мало виповнитися 60 років.

"Русланочка... Сьогодні твій ювілей... 17 листопада... Ти далеко, але разом із нами назавжди... Світла, добра пам'ять, наша талановита, легендарна красуня!" - написала Ольга.

Ольга Сумська про Руслана Писанку / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Шанувальники знаменитості не пройшли повз публікацію та написали безліч коментарів.

"Не віриться зовсім";

"Світла, вічна пам'ять талановитій актрисі, телеведучій";

"Боже мій, як її шкода", - зазначили підписники Сумської.

Шанувальники про смерть Руслани Писанки / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Смерть Руслани Писанки

Русла Писанка померла 19 липня 2022 року після боротьби з онкологією в місті Кайзерслаутерн, де лікувалася. Знаменитість поховали на Берковецькому кладовищі в Києві.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

