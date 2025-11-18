Рус
"Не віриться зовсім": Ольга Сумська розповіла про страшне горе

Еліна Чигис
18 листопада 2025, 09:48
97
Ольга Сумська вшанувала пам'ять своєї колеги.
Ольга Сумська
Ольга Сумська згадала про подругу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська присвятила публікацію Руслані Писанці
  • Що написали шанувальники

Українська відома акторка Ольга Сумська звернулася до Руслани Писанки, яка померла у 2022 році.

На своїй сторінці в соцмережах Сумська зробила публікацію в день ювілею Руслани.

відео дня

Як виявилося, вчора, 17 листопада, Писанці мало виповнитися 60 років.

"Русланочка... Сьогодні твій ювілей... 17 листопада... Ти далеко, але разом із нами назавжди... Світла, добра пам'ять, наша талановита, легендарна красуня!" - написала Ольга.

Ольга Сумська про Руслана Писанку
Ольга Сумська про Руслана Писанку / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Шанувальники знаменитості не пройшли повз публікацію та написали безліч коментарів.

"Не віриться зовсім";

"Світла, вічна пам'ять талановитій актрисі, телеведучій";

"Боже мій, як її шкода", - зазначили підписники Сумської.

Шанувальники про смерть Руслани Писанки
Шанувальники про смерть Руслани Писанки / фото: скрін instagram.com, Ольга Сумська

Смерть Руслани Писанки

Русла Писанка померла 19 липня 2022 року після боротьби з онкологією в місті Кайзерслаутерн, де лікувалася. Знаменитість поховали на Берковецькому кладовищі в Києві.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, актриса Анастасія Цимбалару розповіла про стосунки з актором Тарасом Цимбалюком. У коментарі "Тур зірками" Анастасія зазначила, що романтичні фото з актором всього лише промо до нового фільму.

А також співачка Настя Каменських, яка нещодавно потрапила в мовний скандал і перебралася жити в США, опублікувала нові фотографії. Артистка показала знімки, на яких позувала в картатій сукні та стильних ботильйонах, показавши ноги.

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Сумська Руслана Писанка новини шоу бізнесу
