Дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ: у ДТЕК розповіли деталі

На теплоелектростанціях було серйозно пошкоджене обладнання, енергетики ліквідовують наслідки атаки.

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Дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ/ колаж: Главред, фото ілюстративні: УНІАН, ДСНС

Під час масованої атаки російських окупантів ракетами і дронами по Україні в ніч на 1 червня були серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції групи ДТЕК.

На електростанціях сильно пошкоджене обладнання. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки", – йдеться у повідомленні. відео дня

У компанії повідомили, що це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за два з половиною місяці.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.

Удар ракетами і дронами по Україні 1 червня – що відомо

Нагадаємо, Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні у ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Після цього стало відомо, що країна-агресорка РФ вночі вдарила ракетами і дронами по енергооб’єктах у 5 областях. Є руйнування і постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

У ЗСУ сказали, чим атакував ворог та скільки цілей збито. У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Українській ППО вдалося збити 35 ракет і 46 дронів.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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