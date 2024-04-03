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"Ситуація вкрай важка": У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС

Ангеліна Підвисоцька
3 квітня 2024, 00:31
Російські окупанти завдали масованих ударів по українських ТЕС 22 і 29 березня.
знищена ТЕС
У ДТЕК показали знищену ТЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

У компанії показали, як зараз виглядає зсередини ця теплоелектростанція.

Дивіться відео знищеної ТЕС:

знищена ТЕС
У ДТЕК показали знищену ТЕС / фото: скріншот

У ДТЕК розповіли, що російські окупанти серйозно пошкодили 5 із 6-ти теплоелектростанцій. Компанія втратила 80% своїх генерувальних потужностей.

відео дня

"Ситуація вкрай важка", - написали в ДТЕК.

Обстріл України 31 березня - останні новини за темою

У ніч на 31 березня Росія запустила рій ракет по Україні. Багато ракет летіли на захід України, через що Польща підняла літаки.

Повітряні сили України зафіксували пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляли про те, що в повітрі були щонайменше 3 борти. Ракети летіли в бік Львова та Івано-Франківської області.

У Збройних силах зазначили, що українськими силами було збито 9 крилатих ракет і 9 дронів. Загалом росіяни запустили по Україні 14 ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-9МС і 11 "шахедів".

Пізніше Наталія Гуменюк розповіла про підлу тактику ударів РФ. Росіяни застосовують комбіновані атаки. Вони запускають дрони, а коли ті долітають, б'ють ракетами.

Унаслідок ворожої атаки загорівся об'єкт енергетики в Одеській області. Постраждалих там немає.

Також стало відомо про те, що РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Це той об'єкт, який ворог намагався знищити 24 і 29 березня. Унаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю. Уже відомо про загиблу людину, рятувальники розбирають завали.

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війна в Україні ДТЕК ТЕС вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
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