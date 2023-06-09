В ООН осліпли після підриву Каховської ГЕС: ознак воєнного злочину не помітили

Представник офісу верховного комісара ООН з прав людини наполягає на незалежному розслідуванні.

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В ООН не помітили ознак воєнного злочину у підриві Каховської ГЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Управління ООН з прав людини поки що не може оцінити, чи є підрив Каховської гідроелектростанції воєнним злочином, який провели російські загарбники. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє Handelsblatt.

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", - заявив Лоуренс, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Представник офісу верховного комісара ООН з прав людини зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту.

Лоуренс також повідомив, що всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

Підрив окупантами дамби Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяці, і це лише за умови економного споживання.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло щонайменше 5 людей. Також вважаються зниклими безвісти щонайменше 13 осіб.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Таку вказівку точно віддавали з кабінету президента РФ, адже такі рішення не ухвалюються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Дивіться відео про те, як у Києві під офісом ООН відбувся обурений мітинг:

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