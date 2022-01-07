15-річний підліток прийняв пологи у матері: чим закінчилася дика історія на Волині

15-річний підліток прийняв пологи у матері / скріншот з відео

У Луцьку 15-річний підліток прийняв пологи у своєї матері, поки вона перебувала в машині, а батько втік у пошуках медичної допомоги. Про це повідомляє портал ТСН.

За даними журналістів, для жінки на ім'я Христина це були вже шості пологи. Вона згадує, що сім'я їхала в пологовий будинок, який знаходиться в 60 кілометрах від їхнього будинку. Почалися сутички, і тому чоловік порушував швидкісний режим під жіночі крики. Коли сім'я нарешті приїхала до пологового будинку, то Христина почала народжувати прямо в машині. І поки чоловік бігав у пошуках лікарів, пологи прийняв її 15-річний син.

Чоловік Христини Юрій був присутній практично на всіх пологах дітей. З Христиною він познайомився в Києві ще під час Помаранчевої революції 2004 року. У столиці України вони і одружилися. Чоловік-ветеран війни на Донбасі. За його словами, він не боїться приймати рішення і відповідати за свої вчинки.

"Я бачив тієї крові багато, і сам собі пальці пришивав, коли мені обірвало їх. Я не боявся, але переживав, щоб дитина була здорова, і щоб з дружиною нічого поганого не сталося", ‒ згадує чоловік.

Медики в пологовому будинку коментувати ситуацію з екстремальними пологами відмовилися.

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Нагадаємо, раніше громадянка Афганістану народила дівчинку на борту американського евакуаційного літака. Командир повітряного судна вирішив спуститися нижче, щоб збільшити тиск в літаку. Це допомогло стабілізувати ситуацію і врятувати життя матері.

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