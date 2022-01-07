Втратив багато крові: у Миколаєві підліток намагався себе вбити після сварки з рідними

Небайдужі встигли викликати поліцію, і хлопця вдалося врятувати.
У Миколаєві патруль поліцейських і нацгвардійців врятував підлітка, який намагався накласти на себе руки.
Хлопець ввечері пішов у місцевий парк і перерізав собі вени, повідомила у п’ятницю, 7 січня, пресслужба МВС.
Зазначається, що цей випадок стався близько 19:00 5 січня. Хлопця вчасно помітили небайдужі, які викликали поліцію.
"Спільний автопатруль гвардійців та патрульної поліції несли службу з охорони громадського порядку в Заводському районі міста, коли на службовий планшет надійшло повідомленням про те, що на алеї в місцевому парку, знаходиться юнак, який порізав собі вени", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці прибули на місце події за декілька хвилин. Вони побачили, що на лавці у парку лежить хлопець, на руках у якого досить глибокі порізи. Підліток уже встиг втратити досить багато крові.
Патрульні одразу кинулися надавати йому першу медичну допомогу. Вони джгутом зупинили кровотечу і перебинтували руку. Потім хлопця передали медикам швидкої допомоги.
Юнак розповів, що хотів себе вбити через сварку з батьками.
Нагадаємо, у Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину. Припускають, що дівчина сама зістрибнула з мосту.
Крім цього, у Тернополі знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона наклала на себе руки.
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