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Втратив багато крові: у Миколаєві підліток намагався себе вбити після сварки з рідними

7 січня 2022, 17:33

Небайдужі встигли викликати поліцію, і хлопця вдалося врятувати.

У Миколаєві підліток намагався вчинити самогубство після сварки з рідними / Скриншот

У Миколаєві патруль поліцейських і нацгвардійців врятував підлітка, який намагався накласти на себе руки.

Хлопець ввечері пішов у місцевий парк і перерізав собі вени, повідомила у п’ятницю, 7 січня, пресслужба МВС.

Зазначається, що цей випадок стався близько 19:00 5 січня. Хлопця вчасно помітили небайдужі, які викликали поліцію.

"Спільний автопатруль гвардійців та патрульної поліції несли службу з охорони громадського порядку в Заводському районі міста, коли на службовий планшет надійшло повідомленням про те, що на алеї в місцевому парку, знаходиться юнак, який порізав собі вени", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прибули на місце події за декілька хвилин. Вони побачили, що на лавці у парку лежить хлопець, на руках у якого досить глибокі порізи. Підліток уже встиг втратити досить багато крові.

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Патрульні одразу кинулися надавати йому першу медичну допомогу. Вони джгутом зупинили кровотечу і перебинтували руку. Потім хлопця передали медикам швидкої допомоги.

Юнак розповів, що хотів себе вбити через сварку з батьками.

Нагадаємо, у Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчину. Припускають, що дівчина сама зістрибнула з мосту.

Крім цього, у Тернополі знайшли мертвою 16-річну дівчину. За попередніми даними, вона наклала на себе руки.

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