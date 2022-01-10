"Тисячу Зеленського" заплатять підліткам: з якого віку будуть виплати

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати тисячі гривень в рамках програми єПідтримка для осіб, які не досягли повноліття.

З такою ініціативою глава держави звернувся в ході селекторної наради, повідомляє прес-служба президента.

З якого віку підліткам заплатять "ковідну тисячу"

Зазначається, що гроші за вакцинацію українцям платитимуть українським громадянам віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в ході наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис.грн допомоги від держави в рамках програми єПідтримка.

Реклама

"В даний час допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ повинні приєднатися до програми. На відповідні рахунки українців вже перераховано 6 млрд.грн. В рамках програми громадяни скористалися 1 млрд грн, з яких на книги було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% і т.д.)", - повідомляють в Офісі президента.

Там додають, що в даний момент розробляється порядок введення категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей старше 60 років.

Що таке програма єПідтримка

19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.

Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.

"Тисяча Зеленського": що потрібно знати

Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.

На даний момент до програми підключилися:

Monobank;

Альфа-Банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Іzibank;

Райффайзен Банк;

Ощадбанк.

На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.

Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.

Тисяча за вакцинацію: як отримати

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

Читайте ще: