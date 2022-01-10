"Тисячу Зеленського" заплатять підліткам: з якого віку будуть виплати

Уряд розробить програму виплати неповнолітнім.
Президент України Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати тисячі гривень в рамках програми єПідтримка для осіб, які не досягли повноліття.
З такою ініціативою глава держави звернувся в ході селекторної наради, повідомляє прес-служба президента.
З якого віку підліткам заплатять "ковідну тисячу"
Зазначається, що гроші за вакцинацію українцям платитимуть українським громадянам віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
"Президент поставив уряду завдання розробити програму виплати 1 тис. грн неповнолітнім, які вакцинувалися від COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в ході наради прем'єр-міністр Денис Шмигаль, розповів, що вже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис.грн допомоги від держави в рамках програми єПідтримка.
"В даний час допомогу виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ повинні приєднатися до програми. На відповідні рахунки українців вже перераховано 6 млрд.грн. В рамках програми громадяни скористалися 1 млрд грн, з яких на книги було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% і т.д.)", - повідомляють в Офісі президента.
Там додають, що в даний момент розробляється порядок введення категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей старше 60 років.
Що таке програма єПідтримка
19 грудня офіційно стартувала програма епідтримка в додатку Дія.
Програма передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.
Першими почали виплачувати гроші Монобанк, Альфа-банк і А-банк.
"Тисяча Зеленського": що потрібно знати
Для отримання суми потрібно зареєструвати окрему карту в одному з банків-партнерів програми.
На даний момент до програми підключилися:
- Monobank;
- Альфа-Банк;
- А-Банк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Іzibank;
- Райффайзен Банк;
- Ощадбанк.
На тисячу за вакцинацію можна придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки на поїздки всередині країни – на внутрішні авіа - і залізничні рейси, а також придбати книги.
Крім того, в Україні розроблять механізми, щоб пенсіонери могли використовувати тисячу на покупку ліків та інші соціальні напрямки.
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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