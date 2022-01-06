Заїхали в річку й дитину змило: на Закарпатті зник у воді 13-річний підліток

Віз з чоловіком і дитиною випадково з’їхав у річку.
У Закарпатській області 13-річний хлопець зник у водах місцевої річки. Дитину досі не можуть розшукати.
Надзвичайна подія сталася у селі Кобилецька Поляна Рахівського району ввечері 5 січня, повідомляє поліція Запорізької області.
Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дитини о 21:30.
Зазначається, що хлопчик упродовж двох днів проживав у будиночку лісника і допомагав 24-річному сусідові заготовляти дрова на зиму.
"Під час повернення з лісу додому на підводі, дитина з чоловіком з’їхали до річки. Стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі", – йдеться у повідомленні.
24-річний чоловік зміг доплисти до берега, а хлопчик зник у воді. Його сусід спершу намагався знайти його самостійно, так коли пошуки не дали результатів – звернувся за допомогою до лісника. Той у свою чергу викликав екстрені служби.
Пошуки дитини досі тривають. До них залучили весь особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальників, працівників лісової охорони. Також допомагають у пошуках небайдужі громадяни.
У ДСНС зазначили, що до пошуків зниклого хлопця залучили особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення міста Рахів.
Також правоохоронці закликають усіх небайдужих повідомити, якщо їм щось відомо про місцеперебування дитини.
"Прикмети зниклого: зріст 140 сантиметрів, волосся світле коротке, худорлявої тілобудови. Був одягнений у синю куртку, червону шапку, спортивні штани синього кольору та гумові чоботи", – зазначили у поліції.
Повені на Закарпатті
Нагадаємо, на Закарпатті річки вийшли з берегів і підтопили низку ділянок доріг та домогосподарства. На деяких ділянках спостерігаються селеві потоки.
У місті Хуст авто з водієм змило у річку. Керманичу вдалося самостійно добратися до берега і зателефонувати рятувальникам, а ті вже виловили і витягли на берег затоплений автомобіль.
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