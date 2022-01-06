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Заїхали в річку й дитину змило: на Закарпатті зник у воді 13-річний підліток

6 січня 2022, 15:17

Віз з чоловіком і дитиною випадково з’їхав у річку.

На Закарпатті у водах місцевої річки зник 13-річний підліток, пошуки продовжуються / ДСНС у Закарпатській області

У Закарпатській області 13-річний хлопець зник у водах місцевої річки. Дитину досі не можуть розшукати.

Надзвичайна подія сталася у селі Кобилецька Поляна Рахівського району ввечері 5 січня, повідомляє поліція Запорізької області.

Правоохоронці отримали повідомлення про зникнення дитини о 21:30.

Зазначається, що хлопчик упродовж двох днів проживав у будиночку лісника і допомагав 24-річному сусідові заготовляти дрова на зиму.

"Під час повернення з лісу додому на підводі, дитина з чоловіком з’їхали до річки. Стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у водоймі", – йдеться у повідомленні.

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24-річний чоловік зміг доплисти до берега, а хлопчик зник у воді. Його сусід спершу намагався знайти його самостійно, так коли пошуки не дали результатів – звернувся за допомогою до лісника. Той у свою чергу викликав екстрені служби.

Пошуки дитини досі тривають. До них залучили весь особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальників, працівників лісової охорони. Також допомагають у пошуках небайдужі громадяни.

У ДСНС зазначили, що до пошуків зниклого хлопця залучили особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення міста Рахів.

  • На Закарпатті підлітка змило в річку
    На Закарпатті підлітка змило в річку ДСНС у Закарпаській області
  • На Закарпатті підлітка змило в річку
    На Закарпатті підлітка змило в річку ДСНС у Закарпаській області
  • На Закарпатті підлітка змило в річку
    На Закарпатті підлітка змило в річку ДСНС у Закарпаській області
  • На Закарпатті підлітка змило в річку
    На Закарпатті підлітка змило в річку ДСНС у Закарпаській області
  • На Закарпатті підлітка змило в річку
    На Закарпатті підлітка змило в річку ДСНС у Закарпаській області
У поліції зазначають, що правоохоронці прочісували лісовий масив та оглядали водойми усю ніч, проте не натрапили на слід підлітка.

Також правоохоронці закликають усіх небайдужих повідомити, якщо їм щось відомо про місцеперебування дитини.

"Прикмети зниклого: зріст 140 сантиметрів, волосся світле коротке, худорлявої тілобудови. Був одягнений у синю куртку, червону шапку, спортивні штани синього кольору та гумові чоботи", – зазначили у поліції.

Повені на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті річки вийшли з берегів і підтопили низку ділянок доріг та домогосподарства. На деяких ділянках спостерігаються селеві потоки.

У місті Хуст авто з водієм змило у річку. Керманичу вдалося самостійно добратися до берега і зателефонувати рятувальникам, а ті вже виловили і витягли на берег затоплений автомобіль.

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