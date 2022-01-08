У Дніпрі скоїли самосуд над підлітком через домагання до маленької дівчинки

Хлопця "виховували" місцеві.
У Дніпрі підліток нібито чіплявся до 12-річної дівчинку. Це помітили перехожі на вулиці Радистів.
За словами свідків, хлопець був п'яним, пише ТСН.
Дівчинка зникла і в поліцію нібито не зверталася. Але неадекват все-таки поніс покарання. "Виховну роботу" з ним провели місцеві жителі. Вони облили його обличчя зеленкою і змусили пообіцяти, що більше не буде так робити.
Відповідне відео з'явилося в мережі.
Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік по-звірячому знущався над дитиною і регулярно ґвалтував свою дочку. 35-річний зловмисник овдовів та виховував двох дітей - 12-річну дівчинку та хлопчика.
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Автор: Уляна Виноградова